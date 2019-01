Sara Affi Fella è tornata su Instagram con un nuovo profilo | Dovrò fare un altro

Sara Affi Fella - altro scandalo : avrebbe tradito Parigini con l'ex ragazzo : Sembra non esserci pace per Sara Affi Fella. Era salita alla ribalta delle cronache di gossip per avere mentito e preso in giro la redazione fingendo di essere single durante il trono del famosissimo dating show Uomini e Donne, mentre in realtà, stava ancora con l'ex ragazzo Nicola Panico. Dopo le aspre polemiche che l'avevano travolta, abbiamo assistito ad un silenzio durato mesi ed interrotto solo ieri con l'intervista rilasciata a ''Chi''. Ma ...

Sara Affi Fella a ruota libera : 'Luigi era un peso - per Panico solo affetto fraterno' : È una Sara Affi Fella senza filtri quella che si è raccontata sulle pagine del settimanale Chi nel numero uscito il 9 gennaio: nell'intervista, l'ex tronista di Uomini e Donne ha inconfessato di aver mentito per mesi mentre era in tv, ma ha anche lanciato frecciatine non da poco ad alcuni suoi ex fidanzati. Di Luigi Mastroianni la napoletana ha detto che si è tolta un peso quando si sono lasciati, di Nicola Panico che è colpevole quanto lei di ...

Sara Affi Fella parla dopo lo scandalo di Uomini e donne : ‘Sono diventata anoressica’ : “Quando è scoppiato lo scandalo sono stata male. Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica“. Sul finire dell’estate la storia di Sara Affi Fella è scoppiata come una bomba tra le mani della redazione di Uomini e donne: lei, prima protagonista nel 2017 di Temptation Island poi tronista nel dating show di Canale 5, viene smascherata e si scopre che durante la permanenza sul trono era ancora fidanzata con Nicola Panico, con ...

Sara Affi Fella dopo tutto il gossip chiedo scusa a Maria De Filippi : dopo tanto tempo Sara Affi Fella in’un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” dichiara: «Non passo per la vittima. Non passo per l’ingenua che ha sbagliato a causa della giovane età, né per la scalatrice sociale disposta a tutto per fama e soldi. Metto la faccia e chiedo scusa». Sono passati quasi cinque mesi da quando Sara Affi Fella, si è ritrovata al centro di uno scandalo plateale. Sara durante “Temptation Nip” conosce Nicola Panico, ma ...

