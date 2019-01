Incendio a Genova | muore un uomo | probabilmente un senzatetto

Blastingnews

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Unè divampato stamattina all'alba in Via Tonale a Cornigliano, storico quartiere di, sotto il ponte dell'autostrada, presso lo svincolo dell'autostrada A10 perAeroporto. Unè morto nell', il suo corpo è stato trovato semi-carbonizzato dai vigili del fuoco, accorsi sul posto per spegnere le fiamme.Doveva essere il rifugio sicuro per la notte A prendere fuoco è stato un capannone contenente materiale elettrico, vicino al cantiere del lotto 10, e adibita a deposito attrezzatura per conto di una società che lavora per Autostrade, in una zona non molto distante dall'Ilva. A chiamare i vigili del fuoco sono stati alcuni passanti che si sono accorti dell', ed i vigili, una volta domate le fiamme, verso le ore otto, si sono resi conto che all'interno della baracca c'era il corpo carbonizzato di un, dell'età verosimilmente compresa tra i 50 ...