Diritto autore | Google chiede modifiche direttiva Ue

Diritto di critica - vota l'autore della recensione migliore di Trascendi e sali + Kiss Me Kate : Trascendi e sali + Kiss Me Kate al Ponchielli. Leggi le recensioni dei ragazzi che hanno partecipato a 'Diritto di critica' e scegli l'autore che preferisci. Clicca sul NOME o sul pulsante vota per ...

Hemingway - Proust - Charlie Chaplin - perché Capodanno 2019 è l’Armageddon del Diritto d’autore : Dal 1 gennaio 2019 migliaia di opere della creatività perderanno la protezione del diritto d'autore e vivranno una nuova vita. Diversi i miti del XX secolo nell'elenco di opere che perderanno le protezioni legali, da Ernest Hemingway a Virginia Woolf. Scade infatti la proroga concessa a Mickey Mouse e alla Disney nel 1998 dal Congresso americano.Continua a leggere

Diritto di critica - vota l'autore della recensione migliore di Voix Humaine + Cavalleria : Voix Humaine + Cavalleria al Ponchielli. Leggi le recensioni dei ragazzi che hanno partecipato a 'Diritto di critica' e scegli l'autore che preferisci. Clicca sul NOME o sul pulsante vota per ...

Produttori - discografici ed editori a consulto : "Fermiamo l'attacco al Diritto d'autore" : L'obiettivo del convegno romano era di verificare le posizioni delle diverse "industry" che s'avvalgono del diritto d'autore lungo gli anelli delle rispettive catene del valore. A pochi mesi dal varo, previsto per la primavera, del nuovo copyright digitale nella Unione europea

Corte di Giustizia Ue : nessun Diritto d’autore per il “sapore” : Un insolito caso affrontato dalla Corte Europea di Giustizia con la sentenza deposita a Lussemburgo il 13 novembre 2018 (Sentenza nella causa C-310/17), si paventa come un pericoloso precedente per la tutela dell’italian taste, variante più subdola del più noto italian sounding nella denominazione di moltissimi prodotti commerciali stranieri. La vicenda Un commerciante olandese di prodotti freschi ed ortofrutticoli aveva creato nel 2007 un ...

Alimenti - Corte Ue : il sapore non è tutelato da Diritto d’autore : Il sapore di un alimento, nel caso specifico di un formaggio spalmabile, non è tutelato dal diritto d’autore, poiché, dipendendo dal gusto, senso eminentemente soggettivo, non può essere qualificato come “opera”. E’ quanto stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue, chiamata a dirimere una causa che vede contrapposte due imprese olandesi del settore alimentare e della distribuzione, Levola e Smilde. La ...