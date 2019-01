“Sono tutti colpevoli” Processo Vannini | il pm | “14 anni a tutta la famiglia”

Anziana sola a capodanno chiama i carabinieri : “Sono tutti lontani”. I militari vanno a trovarla : E' successo in provincia di Torino: dalla donna sono andati i carabinieri, che hanno trascorso insieme a lei un po' di tempo.Continua a leggere

Sci di fondo - Pellegrino spiazza tutti dopo il podio in Val Mustair : “Sono arrabbiato perchè volevo vincere” : Lo sciatore azzurro ha espresso la propria delusione per non essere riuscito a vincere la sprint a tecnica libera di Val Mustair Le parole di Federico Pellegrino dopo il podio numero 23 della carriera in Coppa del mondo, un secondo posto nella sprint in tecnica libera di Val Mustair. “Sono arrabbiato perchè volevo vincere e potevo farlo – racconta il vicecampione olimpico della specialità –, però in cima all’ultima ...

Allarme test intolleranze alimentari : “Sono quasi tutti inattendibili e mettono a rischio la salute” : I test sulle intolleranze alimentari che in genere vengono somministrati da genetisti, nutrizionisti e altri professionisti del settore si possono quasi considerare delle bufale. In sostanza si tratta di esami che non hanno alcuna valenza scientifica, escluse quelle per l’intolleranza al glutine e al lattosio, e la SIAAC, ovvero la Società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica, ha persino inserito questi test ne ‘Le cinque ...

MotoGp - Jack Miller non si nasconde : “Sono invidioso di Valentino Rossi - tutti aspettano il suo ultimo…” : Il pilota australiano ha parlato di Valentino Rossi, svelando la sua ammirazione nei confronti del Dottore Nessuna vittoria, solo cinque podi. Un bottino così magro Valentino Rossi non lo otteneva dal biennio in Ducati, un periodo che il Dottore ha deciso di rimuovere. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Il 2018 però gli ha riportato in mente i vecchi fantasmi, senza però abbatterlo o instillargli in testa cattivi pensieri. Dal suo esordio ...

Travaglio vs Giannini : “Di Maio? Ha fatto in 5 mesi più lui che Salvini”. “Sono tutti titoli tranne decreto dignità” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il direttore di Radio Capital, Massimo Giannini, secondo cui ormai “è già arrivato l’autunno per Luigi Di Maio”. Travaglio dissente: “Che sia arrivato l’autunno per Di Maio lo sento dire da prima che lui nascesse. Io aspetterei. Molti leader vorrebbero riuscire a realizzare in 5 mesi punti importanti del loro programma come Di Maio. Io continuo a ...