Siria | Erdogan | creare forza di stabilizzazione anche con curdi

Erdogan : anche curdi in forze per Siria : Un'altra priorita' e' "assicurare adeguata rappresentanza politica a tutte le comunità", compresa quella curda, previa verifica sui legami terroristici.

Siria - Erdogan invita Trump in Turchia dopo annuncio ritiro truppe - : La Casa Bianca ha comunicato che il presidente è "aperto a un potenziale incontro in futuro", dopo che nella giornata di ieri il portavoce presidenziale turco aveva annunciato l'invito

L'Isis si ritira da Hajin - ultima roccaforte in Siria/ Milizie curde appoggiate da forze Usa : l'ira di Erdogan : L'Isis si ritira da Hajin, ultima roccaforte in Siria: le Milizie curde, appoggiate dagli USA, riconquistano la città ma Erdogan mette in guardia Washington