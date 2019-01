Meghan Markle torna a Suits?

Thomas Markle contro Meghan : "È incomprensibile" : Thomas Markle non si rassegna e continua a parlare alla stampa della mancanza dei rapporti con la figlia Meghan.L"uomo ha espresso di recente la sua frustrazione, per l"ennesima volta, come riporta l"Huffington Post. "Sono stato un buon padre - ha commentato - non ho fatto niente di sbagliato. Assassini uccidono 19 persone con un"ascia e le loro figlie continuano ad andarli a trovare in prigione". Secondo Markle, il silenzio prolungato di Meghan ...

Meghan Markle potrebbe tornare a recitare e sfida la Regina : Meghan Markle potrebbe tornare a recitare nella serie Suits, di cui era tra le protagoniste prima di sposare Harry. Come riporta il Daily Mail, la NBC Universal le ha fatto una proposta multimilionaria per apparire pochi minuti in una puntata. A dir la verità, se la Duchessa del Sussex dovesse accettare, il cachet sarà interamente devoluto a una delle sue associazioni benefiche. Meghan dovrebbe indossare nuovamente i panni di Rachel Zane per un ...

Meghan Markle : la sorella della duchessa è minacciata di morte : Sono incredibili le storie che avvolgono la vita di Meghan Markle. La neo-duchessa di Sussex, lontana da tutti e da tutti, cammina sicura di se nel mondo dorato della corte inglese, ma la sorella Samantha, secondo le ultime indiscrezioni, non sta vivendo un periodo sereno. Il Messaggio ha riportato un rumor trapelato dal The Sun. Il tabloid inglese afferma che Samantha Markle è costantemente insultata e minacciata dai sostenitori della ...

Meghan Markle è pronta per il suo primo incarico reale : sarà madrina del National Theatre : 27 novembre 201719 maggio 201819 maggio 20189 giugno 20189 giugno 201814 giugno 201814 giugno 201819 giugno 201814 luglio 201814 luglio 201816 luglio 201827 novembre. Un anno di Harry e Meghan15 ottobre 201820 novembre 2018Harry e Meghan al Palladium. E tutte le altre volte dei realiMeghan Markle non ha nessuna intenzione di fermarsi. L’ex attrice, diventata duchessa del Sussex lo scorso maggio, si sente bene durante il suo terzo trimestre ...

Kate Middleton compie 37 anni / Otto anni da Duchessa e quel costante paragone con Meghan Markle : Kate Middleton compie 37 anni il 9 gennaio. Otto anni da Duchessa di Cambridge e quel costante incontro-scontro con Meghan Markle

Ritorno di Meghan Markle in Suits : la NBC sarebbe pronta a pagare milioni per un cameo : La duchessa Meghan Markle, moglie del principe Harry del Regno Unito, già Rachel Zane, musa ispiratrice di Mike Ross nella serie Suits, potrebbe tornare con un breve cameo nel legal-drama che l'ha fatta conoscere al grande pubblico televisivo. Lo riporta il magazine britannico Mirror secondo cui la NBC Universal, casa di produzione della fortunata serie televisiva, sarebbe disposta a sborsare una somma ingente, quantificata in “molti milioni di ...

