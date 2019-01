HTC presenta Vive Cosmos e Vive Pro Eye | i visori per la realtà aumentata con

ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 gennaio 2019) Al Consumer Electronic Show di Las Vegas esordiscono due importanti novità nell’ambito deiper lavirtuale. Se ne parla da anni e ci sono molti prodotti in circolazione, ma nonostante le molte migliorie messe a punto degli anni, c’è ancora ampio margine di miglioramento. Un ulteriore passo avanti lo fanno ile ilPro Eyeti da HTC.Evoluzioni di prodotti già in vendita, queste due soluzionino due novità importanti. La prima riguarda ilPro Eye, che si afferma come il primo visore per lavirtuale con il tracciamento degli occhi. In pratica capisce in quale direzione sta guardando l’utente. Partendo da questo dato, la tecnologia denominata “rendering foveated” gestisce le immagini di conseguenza. In buona sostanza vengono visualizzare immagini molto dettagliate nel punto in cui si guarda, mentre ...