Fattura elettronica | l' AdE mette in campo una task force per i problemi di trasmissione

LA Fattura elettronica E' UN DISASTRO. SE TRIA ED IL MEF NON RIESCONO A RISOLVERE IL PROBLEMA POSSO ANCHE ANDARSENE. PADOAN DOVREBBE PAGARE ... : Sarebbe utile conoscere la Testa d'Uovo che ha ideato il sistema, ANCHE che conosciamo il nome di chi ha voluto questa demenzialità che non ha pari nel mondo: l'ex Ministro Pier Carlo PADOAN, che ...

Fattura elettronica : il Codacons parla di 'caos fiscale' e minaccia un esposto : Dal primo gennaio è entrato in vigore l'obbligo della Fatturazione elettronica. Ciò comporta l'addio all'uso della carta e l'utilizzo delle fatture telematiche. Con questa misura, il Governo vorrebbe ricavare almeno 2 miliardi e dovrebbe portare, annualmente, un flusso di dati contenente 1,8 miliardi di file. Finora l'Agenzia delle Entrate ha rilevato 2,8 milioni di documenti trasmessi da più di 120 mila operatori Iva. Secondo ciò, l'Agenzia non ...

Con la Fattura elettronica aumenterà l'evasione : Se invece si mantiene un'economia da pizzicagnolo è più semplice sfuggire ai controlli ed evadere il fisco». E visto che la flat tax non solo garantisce una riduzione dell'Irpef, ma consente di ...

Fisco e tasse Le misure per gli immobili contenute nella nuova Legge di Bilancio Green Economia circolare: arrivano le lampade prodotte dagli scarti delle pale

Fattura elettronica : l'Agenzia delle Entrate utilizza un software sonda per i controlli : L'obbligo di emissione della Fattura Elettronica è in vigore da circa 7 giorni e le opinioni sulla sua partenza sono estremamente divergenti. Da una parte c'è l'amministrazione finanziaria, nello specifico l'Agenzia delle Entrate che evidenzia come in appena 4 giorni siano state emesse circa 2,8 milioni di fatture elettroniche da oltre 120.000 operatori Iva su tutto il territorio nazionale. E, naturalmente, rispetto a questa enorme mole di ...

Fattura ELETTRONICA/ Video - critiche Forza Italia : 'E' caos - direttore Agenzia Entrate si dimetta' : FATTURA ELETTRONICA, è già caos: associazioni consumatori e commercialisti protestano, critiche da Forza Italia 'direttore Agenzia Entrate si dimetta'.

Per la Fattura elettronica un esordio con meno criticità rispetto al previsto : ROMA Sono 2,8 milioni le fatture elettroniche emesse nei primi 4 giorni dalla sua entrata in vigore da parte di oltre 120 mila operatori Iva. Marginale la percentuale di errore, spiegano all'Agenzia ...

Fattura elettronica: è il caos.

Fattura elettronica - «è caos fiscale» La rivolta dei contribuenti Le novità : Per l’Agenzia delle Entrate «nessuna anomalia sul server Sogei». Ma per il Codacons è «caos fiscale» e annuncia che presenterà un esposto per interruzione di pubblico servizio

Fattura elettronica - flat tax e maternità - cosa cambia nell’anno appena iniziato : Se non ne avete mai tenuta in mano una affrettatevi, dal 27 gennaio le banche centrali di 17 dei 19 paesi dell’Eurozona smetteranno di emettere le banconote da 500 euro. Con loro se ne andranno nel 2019 i cotton fioc di plastica. Arrivano la Fattura elettronica e la flat tax, ma non per tutti. 500 EURO ADDIO Non è che se ne siano viste molte in giro già in questi anni. D’ora in poi saranno sempre meno. Le banche centrali di 17 dei 19 paesi ...

Fattura elettronica : 'L'Italia non è pronta a questa innovazione' : 'Le abbiamo provate tutte per convincere il governo a rinviare al 2020 l'entrata in vigore della Fatturazione elettronica': afferma Raffaele Baratto, parlamentare di Forza Italia in commissione ...

Fattura elettronica - «è caos fiscale». Esposto del Codacons contro l'Agenzia delle Entrate : Da qualche giorno, come previsto dalla legge, è obbligatoria l'introduzione della Fatturazione elettronica . Ma come spesso accade in questi casi, i primi giorni sono stati pieni di difficoltà: il ...