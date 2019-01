CALCIOMERCATO JUVENTUS Ultime notizie | possibile duello con l' Inter per Lincoln

CALCIOMERCATO LIVE - trattative 8 gennaio in DIRETTA : asta aperta per Nicolò Barella - Juventus-Romero - Sturaro-Genoa? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, martedì 8 gennaio. Anche se le squadre sembrano muoversi maggiormente in chiave estiva, come i probabili arrivi a parametro zero di Aaron Ramsey alla Juventus e Diego Godin all’Inter, diverse operazioni minori si stanno tessendo, con le squadre della Serie A pronte a rinforzarsi. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo ...

CALCIOMERCATO Genoa - è fatta per il ritorno di Sturaro dalla Juventus : le cifre dell’operazione : Il club rossoblù è pronto ad accogliere il centrocampista italiano, che non potrà comunque essere subito utilizzato per via di un infortunio Stefano Sturaro e il Genoa, le strade possono tornare a congiungersi. Il centrocampista italiano infatti è prossimo al ritorno in rossoblù, tutto definito tra il club di Preziosi e la Juventus, che dovrà nel frattempo provvedere al rientro del giocatore in Italia dopo il prestito di sei mesi allo ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS - Mbappè grazie a Ronaldo non è un sogno : Juventus MBAPPE’ – Come riportato dalla nostra testata il valore del cartellino di Cristiano Ronaldo è aumentato di oltre il 23% da quando è arrivato alla Juventus e di quasi il 60% rispetto al gennaio 2018. Lo afferma uno studio sul valore di mercato dei calciatori dei cinque maggiori campionati europei, pubblicato dall’International Soccer Observatory (Cies). Secondo […] L'articolo Calciomercato Juventus, Mbappè grazie a ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS - non solo Romero : arriva il nuovo centrale difensivo : Calciomercato Juventus- Fabio Paratici continua a monitorare attentamente la situazione legata al reparto difensivo in vista dell’attuale sessione di mercato invernale, ma anche in ottica futura. Come noto, e come evidenziato nei giorni scorsi, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani in maniera chiara e concreta su Romero, centrale del Genoa, attualmente valutato circa […] L'articolo Calciomercato Juventus, non solo Romero: ...

CALCIOMERCATO - Juventus regina d'Europa : spesi 608 milioni nell'ultimo triennio : Tra le big europee la Juventus è la squadra ad aver speso di più negli ultimi tre anni per l'acquisto di giocatori, un investimento che ha certamente aiutato i bianconeri a guadagnarsi il posto tra le ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS - Allegri potrebbe lasciare : Agnelli vorrebbe Zidane (RUMORS) : La Juventus ha disputato un girone di andata praticamente perfetto, non solo grazie a Cristiano Ronaldo, da molti esperti catalogato come il 'colpo del Secolo, ma anche grazie all'ottimo lavoro di Massimiliano Allegri. Sarebbe, infatti, un errore dimenticare il valore aggiunto del tecnico toscano, che sta facendo veramente qualcosa di straordinario, utilizzando moduli diversi, ma continuando comunque a vincere sia in Italia che in Europa. Nel ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS - ipotesi scambio Dybala-Lemar (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che sta trattando l'arrivo a gennaio di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese piace moltissimo al tecnico bianconero Massimiliano Allegri, dal momento che è un giocatore molto duttile. Ramsey ha trent'anni e avrebbe già trovato l'accordo con il club bianconero sulla base di un contratto da sei milioni e mezzo di euro a stagione. La Juventus avrebbe battuto la concorrenza ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS - Paratici lavora per il colpo Jordi Alba (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato in questa sessione invernale. La dirigenza bianconera vorrebbe acquistare Aaron Ramsey per gennaio, forte centrocampista gallese che piace moltissimo al tecnico Massimiliano Allegri. Il giocatore dell'Arsenal, inoltre, avrebbe trovato un accordo con la Juventus, sulla base di un contratto da sei milioni e mezzo di euro a stagione. La Juventus, comunque, sta valutando anche la situazione ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS - Ramsey già a gennaio? Ecco la richiesta dell’Arsenal : Calciomercato Juventus, Ramsey potrebbe lasciare l’Arsenal a parametro zero in estate, oppure anticipare l’addio già a gennaio… Calciomercato Juventus, il club bianconero sta lavorando per aggiungere un tassello al proprio centrocampo già nel mese di gennaio. Qualche infortunio di troppo ha causato affanno al reparto, dunque Paratici ha pensato di anticipare l’arrivo di Ramsey alla finestra invernale. Il promesso ...

LIVE CALCIOMERCATO oggi (6 gennaio) in DIRETTA : Inter su Barella - la Lazio sogna Malcolm - Juventus vicina a Romero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 6 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, i dirigenti e procuratori sono già ampiamente in azione per imbastire le prime trattative ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS - non solo Ramsey : occhio alla sorpresa di gennaio : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista anche sul fronte mercato invernale. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Fabio Paratici sarebbe pronto a mettere le mani su Ramsey già dal mese di gennaio. 26 milioni la richiesta dell’Arsenal: prendere o lasciare. Difficilmente la Juventus deciderà di accettare le richieste del […] L'articolo Calciomercato Juventus, non ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Ultime notizie - il blaugrana Jordi Alba nel mirino ma solo per giugno : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 6 gennaio 2019: spunta l'idea Jordi Alba dal Barcellona ma solo per la finestra di giugno del mercato.

CALCIOMERCATO Juventus/ Ultime notizie - anche Sturaro per sbloccare Romero : si chiude sotto ai 20 mln? : Calciomercato Juventus, Ultime notizie 6 gennaio 2019: Benatia spinge per la sua cessione al Milan, destinazione gradita, ma per i bianconeri è incedibile.

CALCIOMERCATO JUVENTUS - Jordi Alba nuovo obiettivo per la fascia : ... che avrebbe cominciato un'opera di convincimento per far capire al terzino sinistro quanto il suo apporto sia fondamentale nell'economia di squadra. La Juventus però può mettere davanti al ragazzo ...