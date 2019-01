Sul medico aggredito a Mirto - Frazzanò | è intervenuta la FIMMG

Infortunio Sirigu : il bollettino medico Sul portiere del Torino : Infortunio Sirigu, l’estremo difensore granata è stato costretto a lasciare il campo dopo 16 minuti del derby di ieri sera Infortunio Sirigu, il portiere del Torino ha lasciato il campo dopo 16 minuti di gioco nel derby contro la Juventus perso ieri sera dalla squadra granata. Un episodio sfortunato, a seguito di uno scontro con Emre Can. Al posto di Sirigu è poi entrato Ichazo, colui il quale ha causato il calcio di rigore che ha ...

Banfi su 'Un Medico In Famiglia' : 'Ci piacerebbe tornare Sul set' : Recentemente l'attore Lino Banfi è stato protagonista di un'intervista al settimanale 'Nuovo Tv' in cui è tornato a porre l'attezione sulla serie televisiva 'Un Medico In Famiglia'. Sono passati vent'anni dalla messa in onda della prima serie della fiction ideata da Bixio e lui, uno dei protagonisti più amati, ha spiegato di non avere saputo più niente in merito alla riconferma del prodotto televisivo capace d'incuriosire e coinvolgere milioni ...

Scopre di avere un tumore dal referto scaricato Sul cellulare/ Choc a Treviso : 'Nessun medico mi ha avvisato' - IlSussidiario.net : Scopre di avere un tumore maligno dal referto scaricato sul suo cellulare. Choc per una 44enne di Treviso che denuncia il tutto, 'inaccettabile'.

Emilia Romagna - scontro Sulla radiazione di un medico : Guerra tra ordine dei medici e assessorato regionale. Sergio Venturi, ex primario del policlinico bolognese, è accusato di aver consentito la gestione delle ambulanze ai soli infermieri. Ma il vero ...

Argentina - il gesto di un malato di tumore : tatuaggio Sulla schiena col volto del medico : Una storia a lieto fine e piuttosto curiosa è quella che viene dall'Argentina, esattamente nella provincia di Cordoba. Un 42enne malato di cancro al colon era stato sottoposto d'urgenza a un intervento chirurgico e, per esprimere la propria gratitudine al medico che l'ha salvato, si è fatto tatuare il suo volto sulla schiena. Il protagonista di questa storia è Nano Salguero, argentino a cui il medico di base aveva diagnosticato un tumore al ...

Avevo il cancro! Si fa tatuare Sulla schiena il volto del medico che gli ha salvato la vita : Un uomo di 42 anni, affetto da un cancro al colon e operato d'urgenza, ha deciso di manifestare tutta la propria riconoscenza, facendosi tatuare sulla schiena, in segno di gratitudine, il volto del medico che con grande tempestività gli aveva salvato la vita. È accaduto in Argentina, nella provincia di Cordoba.--Dopo aver appreso di essere malato di tumore al colon, e che si tratta di una forma di cancro particolarmente aggressiva e pericolosa, ...

Calcio - Pablo Perez Sulla Finale di Copa Libertadores 2018 : “Se avessimo vinto ci avrebbero uccisi. Il medico non mi è mai venuto a vedere” : Quello che avrebbe dovuto essere una festa di tifo e passione si sta trasformando in qualcosa che con il Calcio non c’entra nulla. Ci riferiamo alla Finale di ritorno di Copa Libertadores 2018 tra Boca Juniors e River Plate. L’assalto dei tifosi del River al pullman della squadra avversario, prossimo al Monumental, ha rappresentato una delle pagine più nere del “Pallone”. E in attesa di sapere se e quando questo match ...

Malato di tumore si tatua Sulla schiena il volto del medico che gli ha salvato la vita : Nano Salguero, 42enne argentino, si è tatuato sulla schiena il volto del dottor Paul Lada, oncologo dell'ospedale di Cordoba che dopo avergli diagnosticato un tumore al colon gli ha salvato la vita.Continua a leggere

Milan - Gattuso vuota il sacco : il bollettino medico - le ultime Sull’arrivo di Ibra ed il caso Higuain : Milan, Gennaro Gattuso ha parlato in vista della gara fondamentale contro la Lazio, il tecnico rossonero intanto aspetta Ibrahimovic alla sua corte Milan, Gennaro Gattuso ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani alle 18 contro la Lazio. Un incontro che potrebbe valere molto in chiave Champions League, un incontro delicatissimo e condizionato di certo dalle tante assenze che dovrà fronteggiare il tecnico ...

Mary Falconieri - dice la sua Sul medico più bello d’Italia - l’ex Giovanni Angiolini - : “Egocentrico - solo apparenza” : Fanpage.it ha chiesto a Mary Falconieri, ex compagna storica di Giovanni Angiolini, un commento in merito agli eventi che hanno riportato il suo ex sulla cresta dell’onda. Ortopedico sardo, Angiolini è stato eletto sui... L'articolo Mary Falconieri, dice la sua sul medico più bello d’Italia, l’ex Giovanni Angiolini, : “Egocentrico, solo apparenza” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.