Napoli tra mercato e rebus centrocampo

Napoli - ADL vuole evitare aste per Traoré : pronti 12 milioni all'Empoli : La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'affare Napoli-Traoré : 'Il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto 12 milioni per chiudere il discorso, ma attenzione perché anche sull'ivoriano classe 2000 ...

Napoli - cumuli di rifiuti in strada : allarme nei quartieri dell'area est : Cassonetti stracolmi, quintali di spazzatura non raccolti, 'monnezza' che resta in strada per ore e, in alcuni casi, per giorni. È la difficile situazione che si registra nei quartieri di Barra, ...

Napoli - Giuntoli non molla la presa su Lozano : la strategia con il PSV : La Gazzetta dello Sport descrive la strategia che il Napoli vuol mettere in campo per assicurarsi Lozano del PSV : 'Il ds è deciso a ingaggiarlo e le sensazioni sono più che positive. L'ostacolo è rappresentato dai 35 ...

Napoli - avanti tutta su Lozano del Psv. Giuntoli scatenato - si tratta : Il giocatore interessa parecchio. Ma è impossibile o quasi averlo subito. È molto probabile, invece, che l'operazione si definisca per giugno. Il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli è in continuo contatto ...

Napoli - Mertens show in Messico. Tra Pablo Escobar e la musica di "Narcos" : Dal profilo Instagram di Dries Mertens Dries Mertens e la sua passione per i social e le serie tv di narcotrafficanti. Il prodotto è un video spassoso e godibile postato su Instagram da Ciro, come ...

Turismo - Napoli tra le mete più ambite del 2019. : ... grazie a portali turistici in lingua inglese come visitnaples.eu , che dalla sua nascita ha ispirato più di 200 milioni di utenti nel mondo attraverso il marketing online. «Il 2019 sarà un anno ...

Ventuno errori arbitrali : nove pro Juve - uno per il Napoli : Dal blog di Luca Marelli Il blog dell’ex arbitro di serie A, Luca Marelli, si è affermato negli ultimi mesi come uno dei punti di riferimento principali per gli appassionati di calcio che desiderano orientarsi tra le regole calcistiche e le interpretazioni arbitrali. Uno dei motivi del successo di Luca Marelli è legato alle sue analisi post-partita in cui vengono esaminati gli episodi ritenuti interessati dal punto di vista arbitrale per ciascun ...

Napoli su Barella : ADL tratta - ma lo stop potrebbe arrivare... dagli ultras : Il Corriere dello Sport ricostruisce il quadro legato a Barella ed all'interesse del Napoli e non solo: 'Di De Laurentiis l'offensiva più concreta, lanciata non appena il Psg si è spinto fino a 80 milioni per avere ...

Napoli - canta brano neomelodico dedicato ai detenuti e spara. Polizia individua tredicenne siciliano ritratto nel video : La Polizia postale ha identificato il minore autore del video nel quale veniva rappresentato un tredicenne, armato di pistola, che, dopo aver cantato un brano neomelodico napoletano dedicato ai detenuti, sparava un colpo in aria. Il 4 gennaio era stata denunciata la pubblicazione del video su Facebook e subito diventato virale. Prima che venisse oscurato aveva totalizzato oltre 120 mila visualizzazioni. La procura presso il tribunale per i ...

Napoli - si apre la settimana decisiva per Kouamé : Giuntoli incontra gli agenti : Secondo Sky Sport : 'Si prosegue a trattare per Kouamé . In questa settimana Giuntoli dovrebbe incontrare l'agente dell'attaccante per capire lo spazio di manovra. L'idea degli azzurri è di prendere subito il ...

Il CorSport : “Barella no al Napoli per la rivalità tra tifosi” : La telefonata tra Giulini e De Laurentiis Il Corriere dello Sport, col direttore Ivan Zazzaroni, fa il punto sulla trattativa che potrebbe condurre Barella al Napoli. In realtà Zazzaroni parla di un’asta tra quattro club che ambiscono al centrocampista della Nazionale: Inter, Chelsea, Manchester United e appunto Napoli. Scrive Zazzaroni: “È di De Laurentiis l’offerta più concreta, lanciata non appena il per avere subito Allan ...

Gli effetti di Capodanno a Napoli : ancora in ospedale quattro feriti per i botti raccolti in strada : Sono quattro i feriti da petardo più gravi ricoverati in ospedale a Napoli e definiti 'vittime del giorno dopo'. Si tratta di incidenti avvenuti a festeggiamenti di Capodanno conclusi, nella giornata ...