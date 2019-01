Migranti | Salvini | Posso farmi appelli ma non cambio idea

Sondaggio Mannheimer - quanti voti portano i sindaci pro-Migranti a Matteo Salvini : Lo scontro tra i sindaci ribelli al decreto sicurezza e Matteo Salvini, che quel decreto lo ha voluto a tutti i costi, porta con sé una grande incognita in chiave elettorale, in una fase storica per il governo delicatissima, visto che la campagna elettorale per le elezioni europee sta per entrare ne

Migranti - Salvini risponde ancora a de Magistris : 'Pensi ai problemi di Napoli' : 'Il sindaco di Napoli è pronto a mollare tutto e a 'salire sulla prima barca con la fascia tricolore' per andare a prendere gli immigrati clandestini traghettati dalle Ong. I problemi della città e ...

Salvini vola in Polonia : l'obiettivo è un accordo sui Migranti prima delle Europee : Dopodomani, Matteo Salvini a Varsavia. E lì si aprirà quasi ufficialmente la campagna elettorale del leader leghista per il voto europeo di maggio. Il ministro dell'Interno incontrerà il leader del ...

Salvini conferma la linea dura sui Migranti - ma Conte : 'Accoglienza limitata' : Andando in direzione opposta a quella del vice, il presidente del Consiglio si schiera per l'Accoglienza: 'Pronti a prendere parte dei migranti a bordo delle due navi delle ONg, ma dopo che l'Europa ...

Migranti - fonti governo : nessuna polemica tra Salvini e Conte : Roma, 7 gen., askanews, - nessuna polemica tra il ministro Matteo Salvini, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e altri componenti del governo sul caso Sea Watch e Sea Eye. Il ministro dell'...

Decreto sicurezza - la Regione Umbria ricorre alla Consulta contro la stretta di Salvini sui Migranti : Arriva dalla Regione Umbria l'ultima ribellione contro il Decreto sicurezza di Matteo Salvini, con il primo ricorso alla Corte costituzionale. Dopo la rivolta dei sindaci lanciata dal primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando, è il turno della presidente dem Catiuscia Marini, che ha fatto votare d

Migranti Ong - Salvini pronto allo scontro : il piano per fermare Conte : I rapporti nel governo si fanno molto freddi. Gelidi, verrebbe da dire. Di Maio e Salvini da un paio di giorni si inviano piccati messaggi di sfida a distanza. 'Accogliamo donne e bambini', ha ...

Saviano attacca : 'A Salvini i Migranti servono - Di Maio viscido e paraculesco' : Roberto Saviano nei giorni scorsi aveva attaccato ancora una volta il ministro Matteo Salvini e come al solito i toni sono stati tutt'altro che cordiali. Lo scrittore lo ha invitato ad aprire i porti e a smetterla di fare il "pagliaccio", evidenziando come non fosse vero che gli sbarchi in Italia erano i finiti, ma semplicemente erano passati in sordina poiché non funzionali a quella che sarebbe la propaganda del leader della Lega. Proprio sulla ...

Salvini pronto allo scontro sull'accoglienza dei Migranti - gelo con Conte : Matteo Salvini è pronto ad andare allo scontro aperto con gli alleati di governo sulla questione dell'accoglienza dei migranti a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye. Stando a quanto viene riferito all'AGI da fonti a lui vicine, il vice premier leghista è "molto deciso e non intende cedere" dalla sua posizione di contrarietà e il rischio è che si profili un nuovo caso Diciotti. ...

Migranti : addetto stampa Comune Palermo chiede scusa per tweet contro Salvini : Palermo, 7 gen. (AdnKronos) - "È vero. Ho commesso un errore. La volgarità è un errore in qualsiasi contesto. Lo è ancora di più se permette di distogliere l'attenzione da problemi ben più gravi". Inizia così un lungo post pubblicato sui social da Fabio Citrano, il componente dell'Ufficio stampa del

Sea Watch - Conte vs Salvini : 'In Italia 15 Migranti'/ Portavoce Ong : 'Situazione di precaria stabilità' : Sea Watch, il premier Giuseppe Conte: 'In Italia 15 migranti'. Scontro M5s-Salvini. Portavoce Ong: 'Situazione di precaria stabilità'.

Il papa e i sindaci disobbiententi contro Salvini : il caos scientifico sui Migranti : (Foto: Valerio Nicolosi) Davvero vogliamo un 2019 in cui ogni carico di esseri umani diventi, per settimane, carne da macello della propaganda politica? In particolare nei primi mesi dell’anno, in vista delle elezioni europee di fine maggio? Davvero ce la sentiamo di trasformarci, in un’eterna storpiatura di noi stessi, nei giudici del destino di gente disperata che scappa dai lager libici e, ancora prima, da contesti geopolitici devastanti? ...