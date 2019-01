Ad Agrigento il primo caduto sul lavoro del 2019 Non chiamiamole più ‘morti bianche’

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Si chiamava Massimo Aliseo, 28 anni, ed è stato ilmorto suldel. Ad ucciderlo è stata una bombola ad ossigeno scoppiata in uno stabilimento ad. A denunciarlo, come sempre, Marco Bazzoni, un operaio toscano che ha dedicato la sua vita a questo impegno civile. Qualche ora dopo altri nomi cominciavano a comporre il lungo elenco destinato, anche nel, ad allungare l’immenso cimitero che ospita i caduti sule daNel solo 2018, secondo il rapporto presentato dall’Osservatorio indipendente di Bologna diretto da Carlo Soricelli, i morti ufficialmente registrati dall’Inail sono stati 703, ma quelli che comprendono anche i lavoratori non assicurati, gli irregolari, gli immigrati senza diritti, quelli che muoiono durante il trasferimento in auto da casa al, sono stati 1450. Numeri che continuano a crescere e che indicano il persistere, nel ...