Metallica | Foo Fighters e Iron Maiden | insieme per una jam session di lusso

(Di domenica 6 gennaio 2019) Le jam-sono un vero piacere per tutti i musicisti: ancora di più se a farle sono artisti affermati e membri di gruppi celebri in tutto il mondo, come quella che si è tenuta qualche giorno fa tra alcuni membri die FooTuttiVedendo musicisti del calibro di Rob Trujillo, bassista dei, Adrian Smith, chitarrista degli, Taylor Hawkins, batterista dei Fooa Howie Simon (ex membro di Alcatrazz e Jeff Scott Soto) e a Richie Kotzen (ex Poison e Winery Dogs) suonare tra loro è impossibile non emozionarsi. E sicuramente molti appassionati vorrebbero sapere che cosa hanno suonato, anche se questo sembra più difficile da scoprire.La foto è stata pubblicata da Howie Simon sul suo profilo Instagram, il quale ha anche commentato in questo modo lo scatto: 'A volte alle feste mi metto a jammare con il ...