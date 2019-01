GAZZETTA Mertens potrebbe lasciare Napoli Scelto il sostituto

GAZZETTA : Mertens in panchina a Genova - torna Verdi : A due giorni dal match Ieri pomeriggio, il Napoli ha ufficializzato la diagnosi per l’infortunio di Dries Mertens: lieve lussazione alla spalla destra. Oggi la Gazzetta dello Sport chiarisce che il belga non ha nulla di grave, ma dovrebbe restare a riposo nel match contro il Genoa. Il Napoli sarà impegnato tra due giorni a Marassi, e la rosea scrive di come Mertens senta «ancora un po’ di dolore, perché c’è una leggera infiammazione in un ...