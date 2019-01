Claudia Mori | moglie di Adriano Celentano L' orgoglio del Molleggiato | La più bella

Claudia Galanti : "Quando mia figlia morì - ho rischiato di perdermi il suo funerale. L'America? Non posso - sono piena di debiti" : "sono fuggita a Parigi per scappare da Gianluca Vacchi con cui ho avuto una storia. Mi manca la famiglia e con Arnaud volevo cambiare il ciclo della mia vita". Si racconta a cuore aperto Claudia Galanti ai telespettatori di Rivelo, il nuovo programma condotto da Lorena Boccia. Ospite della puntata proprio Claudia Galanti che ha dovuto subire la perdita della sua terza figlia, Indila, morta a pochi mesi di vita per un rigurgito in culla."Quando ...