Caos fattura elettronica | esposto Codacons contro Agenzia Entrate

ilfogliettone

: @ivanello70 Buon giorno,??????????????? A proposito di saldi, da questo nuovo anno si usa la fattura elettronica, ho a… - vincenzo22964 : @ivanello70 Buon giorno,??????????????? A proposito di saldi, da questo nuovo anno si usa la fattura elettronica, ho a… - corroborante : RT @moneypuntoit: Fattura elettronica, per le imprese è caos. Sito delle Entrate offline: La fattura elettronica obbligatoria dal 1° gennai… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Ilinterviene per "contrastare ilfiscale generato dalle nuove norme" e, in particolare, "dall'introduzione dellazione". L'Associazione ha infatti reso noto di avere deciso di "presentare unper interruzione di pubblico servizio" e chiede di "prorogare i termini per l'invio della documentazione, stante l'impossibilità riscontrata nei giorni scorsi da tanti e tanti utenti del sito dedicato allazione". "Anche se l'dellenega l'accaduto, il malfunzionamento che ha colpito la piattaforma web dedicata allazioneè sotto gli occhi di tutti, e ora bisogna provvedere a tutela degli utenti" afferma l'associazione dei consumatori.irpProprio per assistere i cittadini e aiutarli a orientarsi nel nuovo quadro normativo, ilannuncia di avere attivato un servizio di consulenza telefonico in ...