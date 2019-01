Morti sulla strada | doppio incidente a Roma Sud Perdono la vita due cinquantenni

Cina - dirotta bus e lo lancia sulla folla : 5 Morti e 20 feriti : Un Natale di sangue a Longyan , nella provincia di Fujian, in Cina. Un uomo armato di coltello ha diriottato un autobus e si è lanciato contro la folla. Secondo le prime infomrazioni dei media cinesi, ...

Indonesia - uno tsunami si abbatte sulla costa : 281 Morti - più di mille feriti : A volte la natura non lascia scampo, è inerme l’uomo di fronte al suo manifestarsi nelle forme più catastrofiche. In Indonesia spesso questo si verifica con effetti devastanti. Sulle isole di Giava e Sumatra il 22 dicembre scorso si è abbattuto uno tsunami di enormi proporzioni. Sono morte 281 persone, più di 1.000 sono rimaste ferite e decine di altre disperse. A differenza di tante altre volte, non ci sono state avvisaglie che potessero far ...

Meno scontri e vittime sulla strada - ma i Morti sono ancora 8 al giorno : Meno incidenti, calano i feriti e le vittime della strada. A fotografare la situazione della sicurezza stradale in Italia sono le stime ACI-ISTAT - basate sui dati preliminari relativi al semestre ...

Sondrio - contromano sulla Statale : 6 Morti in frontale/ Ultime notizie - prefetto 'lutto cittadino nella Valle' : Sondrio, auto contromano sulla Statale 38: sei morti. Ultime notizie, tremendo scontro frontale fra due auto avvenuto ieri sera, le vittime.

Sondrio : auto contromano sulla statale - 6 Morti tra cui 5 ragazzi : Sono sei i morti di uno scontro frontale tra due auto avvenuto in provincia di Sondrio ieri sera. Le vittime sono cinque ragazzi tra i 20 e i 30 anni e uomo di 52 anni. L'incidente stradale si è consumato lungo la strada provinciale Valeriana, all'altezza dell'innesto della statale 38, sulla variante di Morbegno, in località Cercino. Le due auto sono andate in fiamme dopo l'impatto. L'uomo secondo le prime informazioni era al volante di una ...

