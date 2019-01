Bimba di 9 anni morta sulla pista da sci | il padre disperato | E tutta colpa

Costringe una Bimba a praticarle sesso orale : donna di 62 anni condannata : Eileen McBrien stata condannata a 9 anni di carcere. La donna inglese ha negato tutte le accuse Costringendo la sua giovane vittima a rivivere l'incubo subito in tribunale.Continua a leggere

Violenta una Bimba di 6 anni e la strangola col suo pigiama : ora vuole essere scarcerato : Zachary Holly, 34 anni, è stato condannato alla pena capitale nel 2015 per aver ammesso l'omicidio di Jersey Bridgeman. L'uomo sostiene però che i suoi legali hanno “escluso alcune prove certe” dal processo ed ora pretende di uscire dal carcere dove attende la condanna nel braccio della morte.Continua a leggere

Udine - incidente durante un allenamento di sci : grave una Bimba di 9 anni : Una bambina di 9 anni è rimasta ferita in modo grave durante un allenamento sugli sci sulla pista nera di Sappada, in Friuli Venezia Giulia. La piccola si è scontrata con una ragazza di 19 anni: anche lei è rimasta ferita nell’incidente, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. L’incidente si è verificato intorno alle 9.30 sulla pista nera all’altezza dello stadio di slalom del centro montano, così come accertato dal ...

Bimba muore a 11 anni per una banale influenza/ Cosa è successo a Nocera Inferiore? : Una Bimba di 11 anni è morta per una banale influenza, si chiamava Anna D'Avino e probabilmente da questo problema aveva sviluppato una miocardite

Perde il controllo degli sci - Bimba romana di 9 anni muore in Val di Susa : era con il papà : Ha perso il controllo degli sci ruzzolando sulla pista per una cinquantina di metri fino al terribile urto contro una barriera frangivento. L'impatto è stato fatale a una bambina di 9 anni, Camilla ...

Foppolo - Bimba di 3 anni all'ospedale dopo scontro con il bob : Una bimba di 3 anni è rimasta ferita sulle piste di Foppolo, in provincia di Bergamo. Ha una contusione alla tibia. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì lungo la pista di bob. A darne ...

