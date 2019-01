Presto controlleremo smartphone e dispositivi vari come in Minority Report?

gqitalia

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Il passaggio dai vecchi cellulari ai moderniè stato possibile grazie allo sviluppo dei touch screen: la possibilità di utilizzare le nostre dita – o i “dieci pennini naturali”, parafrasando Steve Jobs - per scrivere, aprire applicazioni e giocare sullo schermo ha rivoluzionato il nostro rapporto con la tecnologia. Ma il futuro potrebbe essere ancora più semplice: Google è al lavoro su un progetto che punta a rendere obsoleti i touch screen. Si chiama Project Soli ed è un sistema radar contenuto all'interno di un chip in grado di percepire i più piccoli movimenti di mani e dita – con margini di errore vicini al millimetro – per farci controllare telefoni e smartwatch a distanza, senza nemmeno toccarli. Un po'si vede nel film: avremo la possibilità di scorrere il menù, premere i pulsanti o fare delle ricerche semplicemente muovendo la mano a pochi ...