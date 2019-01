Pompei | che cos’è la Schola Armaturarum

La Pompei etrusca e multiculturale raccontata in una mostra da 800 reperti nel Parco Archeologico : Fin dalla fine dell'Ottocento, la Campania appariva alla scienza storica e antiquaria, come un crogiolo di presenze. All'archeologia, al suo apparato di oggetti e strumenti filologici, fu affidato il ...

Archeologia : divieti e consigli per i visitatori degli Scavi di Pompei - niente più selfie e panini : Sono 22 i divieti e consigli comportamentali che scattano per i visitatori degli Scavi di Pompei: alcuni erano già adottati e si potevano leggere all’ingresso degli Scavi, altri sono nuovi. I divieti si rendono necessari impedire comportamenti disdicevoli nel sito archeologico tra i più famosi al mondo. Vietato quindi mangiare panini seduti sui banchi di quelle che erano antiche locande, come anche scattare selfie in piedi sulle colonne. ...