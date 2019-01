Morte del tifoso interista | sequestrata una macchina a Napoli

Le lacrime del "Rosso" per la Morte dell'ultrà. I pm : ucciso da due auto : Milano È stato un interrogatorio interrotto da diverse pause, in cui il 'duro' della Curva Nord Marco Piovella si è anche commosso rievocando l'ultimo colloquio con Davide 'Dede' Belardinelli. Le ...

'Olivia Newton-John in punto di Morte' : il rumors viene smentito dal manager dell'attrice : rumors senza sosta sulle condizioni di salute di Olivia Newton-John, l'attrice australiana di settant'anni che in Italia è nota per aver interpretato Sandie nel film cult Grease con John Travolta, uscito nel 1978. Nei siti italiani e stranieri in questi ultimi giorni si sono diffuse numerose notizie sull'attrice che sarebbe nuovamente vittima dei duri effetti del cancro con cui combatte da diversi anni. Stando ad alcune indiscrezioni, la mitica ...

La WWE piange la Morte di Gene Okerlund : il più grande annunciatore nella storia del pro wrestling : Lutto nel mondo del wrestling: la WWE piange la scomparsa di Gene Okerlund, storico annunciatore della federazione di Stamford La WWE piange la morte di Gne Okerlund, il più grande annunciatore della storia del pro wrestling. La sua morte, avvenuta all’età di 76 anni, è stata confermata da un comunicato della federazione di Stamford che spiega: “la WWE prova tristezza per aver appreso la notizia che il WWE Hall of Famer Gene Okerlund, il ...

Elisabetta Gregoraci piange in tv per la Morte della madre : Prime emozioni e prime lacrime a Vieni da me, la trasmissione di Rai Uno condotta da Caterina Balivo. Nella puntata di oggi, 2 Gennaio, è stata ospitata Elisabetta Gregoraci. L"ex moglie di Briatore, di cui da tempo si rincorrono news di una riconciliazione tra i due, si è lasciata prendere dallo scorrere dei ricordi, piangendo di fronte alle telecamere. La showgirl ha ricordato sua madre, vittima di un cancro, che lasciato in un vuoto ...

Almeno 9 persone sono Morte e ci sono decine di dispersi a causa di una frana nell’ovest dell’Indonesia : Almeno 9 persone sono morte e ci sono decine di dispersi a causa di una frana in Indonesia, nella provincia di Giava Occidentale. La frana, causata da forti piogge, è avvenuta lunedì sera poco dopo il tramonto: sono state travolte

Un anno di sport - non solo gioie : la Morte di Astori ha sconvolto il mondo del calcio : Si è concluso un anno di sport, emozioni e gioie ma anche dolori. E’ stato un anno triste e soprattutto per la morte di Davide Astori, calciatore della Fiorentina trovato senza vita alla vigilia della gara di campionato contro l’Udinese. Dopo l’ultima perizia è emersa una patologia cardiaca, si tratta di una malattia ‘invisibile’ e che non dà alcun preavviso. Astori era solo in stanza, forse l’aiuto di ...

Fake news sulla Morte di Salvini - lui : “Mi allungano la vita”. La Stampa : “Chiesta chiusura del sito che usa nostro logo” : A dare notizia della Fake news sulla sua morte è stato lo stesso ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini: “Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti”, ha scritto su Facebook. “Mi allungano la vita, rispondo col sorriso”. E come allegato del messaggio ha pubblicato la schermata di una finta pagina web con il logo de la Stampa e la foto di un incidente stradale. Al leader del Carroccio ha ...

Napoli - consigliere regionale Verdi minacciato di Morte dal parcheggiatore del Cardarelli : 'Il 2018 si conclude con minacce e auguri di morte da parte di un parcheggiatore abusivo attivo nel piazzale all'esterno dell'ospedale Cardarelli a Napoli'. Il consigliere regionale dei Verdi, ...

Uno dei capi degli ultras dell’Inter - Marco Piovella - è stato arrestato nell’ambito delle indagini sulla Morte del tifoso prima di Inter-Napoli : Uno dei capi degli ultras dell’Inter, Marco Piovella, è stato arrestato lunedì nell’ambito delle indagini sulla morte di Daniele Belardinelli, il tifoso investito durante gli scontri prima di Inter-Napoli, lo scorso 26 dicembre a Milano. Del ruolo di Piovella negli

Primo Brown - a tre anni dalla Morte Roma gli intitoli una via. Un giusto riconoscimento per il ruolo del rap : L’anniversario è probabilmente quello più sentito dalla comunità hip hop italiana: nella notte tra il 31 dicembre 2015 e il 1 gennaio 2016, proprio pochi minuti dopo lo scoccare del nuovo anno, moriva a soli 39 anni David Belardi, in arte Primo Brown, uno dei rapper più stimati della scena, ucciso da un male incurabile. Dotato di un timbro vocale e di uno stile inconfondibile, ma anche di enorme empatia e doti umane, Primo ha lasciato un ricordo ...

Trovata in una pozza di sangue nel Casertano : il giallo della Morte di Concetta Salomone - : Proseguono le indagini sulla morte di Concetta Salomone, la 63enne riTrovata senza vita lo scorso 28 dicembre, intorno alle 12, a qualche decina di metri dall'abitazione di famiglia a Falciano del ...