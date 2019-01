Anticipazioni Una Vita | Ursula viene pugnalata dalla secondogenita Olga

Anticipazioni di 'Uomini e Donne' - Ivan attacca Paola Caruso : 'E' una serpenta velenosa' : Mentre nel trono over vi sono le solite le solite battaglie tra Tina e Gemma, nel trono classico si susseguono le polemiche e le accuse. Nella registrazione della puntata effettuata oggi, da un confronto tra Natalia e Ivan sono emerse pesanti accuse a Paola Caruso. I dubbi di Natalia e le accuse di Ivan a Paola non c'è pace per il trono classico di "Uomini e Donne". Natalia ha infatti voluto esprimere i suoi dubbi ad Ivan. La ragazza ha spiegato ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 4 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 610 e 611 di Una VITA di venerdì 4 gennaio 2019: Blanca chiede a Diego di andar via. Il giovane accetta, ma la prega di non sposare Samuel per non farlo poi soffrire. Blanca trascorre la giornata piena di pensieri e alla fine decide di chiedere a Samuel di annullare il matrimonio. Intanto Carmen consegna a Ursula il biglietto scritto da Jaime. Lolita aiuta Antoñito a preparare le valigie e gli dice addio. Prima che lui ...

Anticipazioni Uomini e donne : Tina Cipollari versa una bottiglietta d'acqua su Gems : Uomini e donne continuerà la sua pausa natalizia ancora per qualche giorno. Lo storico programma condotto da Maria De Filippi tornerà, infatti, su Canale 5 a partire da lunedì 7 gennaio concedendo subito spazio alle vicende del Trono Over (al quale solitamente vengono dedicate le giornate del lunedì, martedì e mercoledì). E quando si parla di dame e cavalieri non si può fare a meno di pensare a Gemma Galgani, la più amata di tutti, che nella ...

Anticipazioni Una Vita : il marito di Celia finisce in ospedale a causa di un incidente : Lo sceneggiato di origini iberiche “Una Vita” appassiona sempre di più i telespettatori. Purtroppo negli episodi che andranno in onda su Canale 5 questa settimana in corso ci sarà un terribile avvenimento che metterà a serio rischio la Vita di uno storico personaggio. Stiamo parlando di Felipe Alvarez Hermoso, che dopo essersi allontanato da Acacias 38 per un breve periodo precisamente per aiutare Mauro San Emeterio e Teresa Sierra ad aprire una ...

Anticipazioni Una Vita : Maria Luisa rifiuta la proposta di matrimonio di Victor : Nuovo appuntamento dedicato alla popolare soap opera di origini iberiche Una Vita nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra e sempre in grado di appassionare il pubblico con colpi di scena inaspettati. I prossimi episodi italiani saranno caratterizzati da una scena spiacevole che vedrà protagonisti due storici personaggi. Si tratta di Victor Ferrero, che finalmente farà una proposta di matrimonio alla fidanzata Maria Luisa Palacios. La sorella ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Ursula terrorizzata dalla strega Baba Yaga : Le monete, i petali blu nell'acqua, il canto della notte, la foresta di foglie, per finire con la spaventosa casa con le zampe di gallina, tutti rimandi all'oscuro mito della strega Baba Yaga.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 3 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 608 e 609 di Una VITA di giovedì 3 gennaio 2019: Solo per poco Samuel non scopre Diego e Blanca intenti a baciarsi; in seguito, Blanca rifiuta Samuel e così lui capisce che c’è qualcosa che non va. Simon vuole vedere il quadro trovato da Maria Luisa a casa di Arturo: quando entra nell’abitazione, vede il cilindro fonografico contenente la registrazione di Elvira e la ascolta insieme a Victor e Maria ...

Anticipazioni U&D : Lorenzo a rischio 'no' - Andrew fa una bella sorpresa a Teresa : Mancano pochi giorni al ritorno in video di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. In attesa di vedere in onda i nuovi appuntamenti, possiamo fornirvi un po' di Anticipazioni su quello che vedremo, dato che alcune puntate sono state già registrate nelle scorse settimane. Vi segnaliamo, sin da subito, che avremo modo di vedere in onda un bel po' di colpi di scena, in particolar modo per Lorenzo Riccardi e ...

Una Vita Anticipazioni 2 gennaio 2019 : Diego e Blanca si baciano appasionatamente : Lasciati soli, i due giovani si lasciano andare alla passione e si buttano l'uno nelle braccia dell'altro.

Anticipazioni Una Vita prossima settimana : Samuel scoprirà il tradimento di Blanca : Non mancano i colpi di scena nelle nuove Anticipazioni settimanali di una delle soap più seguite e amate della televisione italiana: Una Vita. Le trame di cui ci occuperemo di seguito fanno riferimento agli eventi che si verificheranno nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal sette all'undici gennaio dalle 14.10 alle 14.45. Le vicende di questa settimana gireranno intorno al ritorno di Elvira, alla riappacificazione di Antonito con la ...