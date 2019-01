Venti anni fa la strage di San Basilio a Vittoria

1969-2019 : dall’Apollo 11 a Woodstock - ecco gli eVenti che 50 anni fa cambiarono la società : Tra gli anniversari che vanno ricordati in occasione dell’inizio del 2019, un posto speciale spetta al 1969: ecco alcuni eventi memorabili, che hanno cambiato la società e il costume. 20 luglio: l’Apollo 11 entra nella storia. il modulo Lem tocca il suolo lunare alle 20:18. Sei ore dopo scende Neil Armstrong e pronuncia la celebre frase: “Un piccolo passo per l’uomo, un balzo gigantesco per tutta l’umanità“. ...

Euro - Venti anni di moneta unica Opportunità o iattura? Sondaggio : L'Euro è entrato in vigore come unità di conto virtuale, il 1° gennaio 1999. Ecco la cronistoria dei suoi 20 anni. Opportunità o iattura? VOTA IL Sondaggio DI AFFARI Segui su affaritaliani.it

Marco Balich : «EVenti multipli per uscire dagli anni dell'immondizia» : Un'autorità in tema di eventi spettacolari, Marco Balich. Ha messo la sua firma come direttore artistico sulle cerimonie per le Olimpiadi di Torino 2006, Sochi 2014, Rio de Janeiro 2016. Ora la sua ...

Clima : 75 miliardi di danni da 10 eVenti disastrosi del 2018 : Un conto da 75 miliardi di euro di danni (circa 85 miliardi di dollari), quello presentato dai primi 10 disastri Climatici del 2018. Il calcolo arriva dall’ente britannico Christian Aid, ripreso poi da Reuters e New York Post. L’evento più grave da questo punto di vista sono stati gli uragani Florence e Michael, che hanno causato circa 32 miliardi di dollari di danni impattando sulle coste degli Stati Uniti, sui Caraibi e ...

Sci nordico – A Cogne quattro eVenti internazionali in due anni : quattro eventi internazionali in due anni, lo sci nordico trova casa a Cogne e ai piedi del Gran Paradiso quattro eventi internazionali in un biennio. Cogne torna a sposare lo sci nordico di alto livello e per i prossimi due inverni avrà un gran bel da fare. Terra di sport, terra di agonismo e di grandi piste, immerse nella natura e nelle bellezze del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Lì, sui Prati di Sant’Orso ora ricoperti di neve, si ...

Max Gazzè - La favola di Adamo ed Eva tour-20 anni : da domani tre eVenti unici a Roma : Correva l'anno 1998 quando uno dei più apprezzati cantastorie dei nostri giorni, Max Gazzè , raccontava con ironia la sua prima favola, quella di Adamo ed Eva, accompagnato da un basso che scandiva, ...

35 anni di «Una poltrona per due» - Venti curiosità sul film della vigilia di Natale : 35 anni di Una poltrona per due, 20 curiosità sul film della «vigilia di Natale in tv»35 anni di Una poltrona per due, 20 curiosità sul film della «vigilia di Natale in tv»35 anni di Una poltrona per due, 20 curiosità sul film della «vigilia di Natale in tv»35 anni di Una poltrona per due, 20 curiosità sul film della «vigilia di Natale in tv»35 anni di Una poltrona per due, 20 curiosità sul film della «vigilia di Natale in tv»35 anni di Una ...

I 40 anni del servizio sanitario - pochi medici liste d’attesa lunghe e posti letto in calo. ‘Rischio default senza interVenti’ : Il servizio sanitario nazionale compie 40 anni. Ma il suo stato di salute non è certo dei migliori. È affetto da un male profondo fatto di lunghe liste d’attesa, spesa pubblica in flessione, posti letto in calo, differenze fra Nord e Sud del Paese, personale sottodimensionato e sempre più sotto pressione. Non a caso il 2019 si aprirà con la minaccia di due giornate di sciopero della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del servizio ...

Foligno - per i suoi Venti anni la Hi-Tech Solutions guarda al mercato asiatico : Tra gli obiettivi c'è quello di incrementare la forza lavoro, visto che l'azienda de La Paciana è alla ricerca di ingegneri elettronici che abbiano anche una minima conoscenza di fisica e scienza. ...

Toghe in pensione a 72 anni? Bonafede esclude interVenti : E' giallo su un emendamento alla Manovra, firmato dal senatore M5s Mattia Crucioli ma non ancora presentato, che porta a 72 anni l'età del pensionamento per i magistrati. Dopo le critiche da parte ...

Narni - Tarkett : centoVenti anni di pavimenti al lineolum e un futuro sempre più green : La Marini, sottolineando che oggi Tarkett è 'un'azienda che è cresciuta e che dà occupazione' ha anche ricordato che 'qui è stato introdotto il tema dell'economia circolare che deve diventare parte ...

Ricoverata per una sospetta leucemia muore a 49 anni per una sospetta infezione : Venti indagati : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Maltempo Sardegna : 1 milione ai consorzi di bonifica per i danni causati dagli eVenti meteo del 2018 : La Giunta regionale della Sardegna ha stanziato 1 milione di euro destinati ai consorzi di bonifica della Sardegna che andranno a supportare le maggiori spese sostenute a causa di tali fenomeni climatici verificatisi nel corso del 2018. Il milione di euro, che si aggiunge agli oltre 20 milioni già stanziati annualmente per tutti i consorzi di bonifica regionali, sarà utilizzato per la manutenzione e la gestione della rete scolante e degli ...