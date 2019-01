Statali | il 2019 è l' anno dell' esodo | più di duecentomila in pensione

Quota 100 - per gli Statali prima uscita il 1° ottobre 2019 : Tria: la politica scelga Chi avrà raggiunto 62 anni di età e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2018 potrà andare in pensione il primo aprile del 2019 , appena trascorsa la finestra trimestrale. ...

Rinnovo contratti Statali : nel 2019 aumenti stipendi pubblici e scuola di 10 euro : Le prime indiscrezioni sul Rinnovo dei contratti degli statali e dei docenti e dipendenti amministrativi, tecnici ed ausiliari Ata della scuola in merito agli aumenti degli stipendi del triennio 2019 -2021 emergono dalla relazione accompagnatoria alla legge di Bilancio del prossimo anno, presentata pochi giorni fa. Per il 2019 , infatti, il Governo Conte ha messo sul piatto del Rinnovo del contratto degli statali un miliardo e cento milioni di ...

Contratti Statali 2019 e scuola : aumenti stipendi ad aprile e luglio più alti del 2018 : Emergono novita' sul rinnovo dei Contratti degli statali e dei dipendenti della scuola per il rinnovo previsto nel triennio 2019-2021. Infatti, il Governo Conte ha inserito la cifra di 3 miliardi e duecentocinquanta milioni di euro nella legge di Bilancio 2019 per rinnovare il contratto dei dipendenti del pubblico impiego, cifra che andra' spalmata poco più di un miliardo per anno per gli aumenti degli stipendi del triennio. Un importo simile ...