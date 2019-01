Saldi 2019 | al via tra 2 e 5 gennaio in tutta Italia Ma secondo il Codacons si rischia

Saldi invernali 2019 - partono per prime Sicilia e Basilicata. Dal 5 gennaio al via in tutta Italia : “Meglio del Black Friday” : Il 2019 inizia all’insegna dello shopping. Dal 2 al 5 gennaio infatti prendono il via in tutta Italia i Saldi invernali, primo grande appuntamento commerciale dell’anno. A dare il via saranno Sicilia e Basilicata, dove i Saldi inizieranno a partire da mercoledì 2 gennaio. Il 3 gennaio toccherà poi alla Valle D’Aosta, con le altre regioni Italiane che vedranno arrivare i Saldi da sabato 5. Secondo quanto riferisce la ...

Saldi inverno 2019 : le regole da seguire - le truffe e quando è lecito denunciare l'esercente - : Ecco una guida semplice per orientarsi nel mondo dei Saldi inverno 2019. Le regole da seguire per i Saldi inverno 2019 Ecco, allora, le regole da seguire e le migliori dritte per effettuare acquisti ...

Saldi invernali 2019 : gli errori da evitare : Quando si avvicinano i Saldi, il rischio è sempre quello di farsi prendere un pochino la mano. I prezzi si abbassano, ci sono tanti capi che ci fanno gola et voilà: in un attimo ci ritroviamo in casa capi che non non abbiamo idea di come abbinare o, peggio, dei quali abbiamo già almeno due o tre copie nei nostri cassetti. Come fare dunque? Saldi invernali 2019, che capi è meglio evitare: idee chiare Un consiglio che non mi stancherò mai di dare ...

Saldi invernali 2019/ Allarme Codacons : 'Si preannuncia un flop per le vendite' : Saldi invernali 2019, il Codacons: 'Si preannuncia un flop per le vendite'. Secondo Rienzi ' appaiono inutili e obsoleti e andrebbero eliminati del tutto'.

Saldi invernali 2019 - le 10 regole d'oro contro le fregature : Dallo scontrino all'etichetta, dal metodo di pagamento alla prova dei capi: tutti i consigli del Codacons per evitare brutte sorprese

