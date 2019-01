Neve in arrivo sulle Adriatiche e al Sud fino in pianura tra il 3-4 Gennaio

Allerta meteo Puglia : gelo e forti nevicate in arrivo - Neve anche verso Bari - Taranto e Lecce : Una mattinata apparentemente calma, soleggiata e non molto fredda in Puglia quest'oggi : sicuramente la situazione attuale potrebbe trarre in inganno molti di noi visto che il tempo è destinato a...

Allerta Meteo Campania : freddo intenso - Neve e gelate in arrivo da stasera : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per neve e gelate valido a partire dalle 20 di questa sera e fino alla stessa ora di domani: avrà inizio stasera un periodo di intenso freddo, con gelate e nevicate anche a quote basse per la Campania. Già dalle 20 si prevedono precipitazioni locali prevalentemente nevose inizialmente oltre i 300 metri che poi, col passare delle ore, si estenderanno a tutte le ...

Meteo : vasto flusso gelido in movimento verso l'Italia - tanta Neve in arrivo! : Ormai ci siamo : ve ne abbiamo tanto parlato negli ultimi giorni, l'Italia centro-meridionale si appresta a vivere una notevole fase fredda e nevosa, la prima (e forse non ultima) che inaugurerà il...

In arrivo Neve sulle regioni centrali adriatiche al Sud e in Sicilia : Due irruzioni artiche nell’arco di una settimana. Oltre a provocare un drastico calo termico, porteranno nevicate sulle regioni centrali adriatiche

Allerta Meteo - tanta Neve in arrivo al Centro/Sud : accumuli abbondanti fin sulle coste tra Giovedì 3 e Venerdì 4 Gennaio [MAPPE] : 1/17 ...

Maltempo : in arrivo venti forti e Neve : ANSA, - ROMA, 1 GEN - Da domani un intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa interesserà la nostra penisola con calo delle temperature e precipitazioni nevose fino a quote basse. L'avviso ...

Allerta Meteo Campania : maltempo in arrivo - alto rischio Neve : La Protezione civile della Campania ha inviato un’Allerta alle amministrazioni comunali dell’intero territorio e alle autorità competenti, in ordine al rischio neve che interesserà la regione nei prossimi giorni. In particolare, è previsto un abbassamento delle temperature che dal prossimo 3 gennaio porterà nevicate e gelate anche a quote di pianura, che potrebbero determinare disagi per la popolazione. Nella nota, in cui si invita a ...

Meteo - in arrivo venti forti e Neve : 17.52 Un intenso flusso di correnti dal Nord Europa interesserà da domani l'Italia con calo delle temperature e neve fino a quote basse. L'avviso della Protezione civile prevede da domani mattina venti forti fino a burrasca dai quadranti Nord su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, in estensione dal tardo pomeriggio a Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, ...

Meteo Protezione Civile domani : freddo e Neve in arrivo su diverse regioni - ecco le zone interessate : Nella giornata di domani avremo l'avvicinamento di una massa d'aria di origine artica che apporterà un peggioramento atmosferico ed un primo calo delle temperature, in particolare sulle regioni...

Meteo - in arrivo venti forte e Neve : 17.52 Un intenso flusso di correnti dal Nord Europa interesserà da domani l'Italia con calo delle temperature e neve fino a quote basse. L'avviso della Protezione civile prevede da domani mattina venti forti fino a burrasca dai quadranti Nord su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, in estensione dal tardo pomeriggio a Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, ...

Maltempo : in arrivo venti forti e Neve : ANSA, - ROMA, 1 GEN - Da domani un intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa interesserà la nostra penisola con calo delle temperature e precipitazioni nevose fino a quote basse. L'avviso ...

Meteo - irruzione artica : gelo a più riprese - in arrivo freddo e Neve : In queste ultime ore aria molto fredda, gelida, di lontane origini artiche si sta muovendo dal circolo polare verso la penisola scandinava e la Russia. In meno di 48 ore avrà raggiunto l'Europa centro orientale e l'Italia. Avvisano gli esperti di 3bMeteo.it che gli impulsi saranno almeno tre, due co

Previsioni Meteo : 2-5 gennaio - ondata di gelo e Neve in arrivo! : Il 2019 è ormai alle porte ed è pronto ad esordire nel più gelido dei modi su molte delle nostre regioni, con particolare riferimento al centro-sud dove ci si appresta a vivere una fredda fase...

Neve in arrivo sulla Sicilia : festeggiamenti per Capodanno annullati nel palermitano : Le previsioni meteo proibitive hanno fatto rinviare il concerto dei Cicciuzzi che doveva tenersi questa sera in piazza Duomo a Petralia Soprana per salutare l’arrivo del 2019. Il programma dell’intera serata, che prevedeva anche i giochi pirotecnici e il brindisi in piazza, è stato annullato perché si prevedono fitte nevicate sui rilievi madoniti e sul paese di Petralia Soprana, con temperature che scenderanno sotto lo zero. ...