Ex scorta di Falcone muore in incendio

Un ex poliziotto di 57 anni ed ex agente didie Borsellino è morto la notte di Capodanno nell'del suo appartamento a Savona. Walter Cucovaz non ha avuto scampo: le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 23 al terzo piano di una palazzina del quartiere di Legino. A dare l'allarme una vicina che ha visto il fumo provenire dall'appartamento. Nonostante l'immediato intervento dei Vigili del fuoco, per Cucovaz non c'è stato nulla da fare. L'uomo si salvò dall'attentato a Capaci per cambio di turno.(Di mercoledì 2 gennaio 2019)