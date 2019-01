Una precisazione su EMUI 9 per Huawei P10 oggi 1 gennaio | i tempi di rilascio

optimaitalia

: Una precisazione su EMUI 9 per #HuaweiP10 oggi 1 gennaio: i tempi di rilascio - OptiMagazine : Una precisazione su EMUI 9 per #HuaweiP10 oggi 1 gennaio: i tempi di rilascio - notizie_star : Oroscopo 2019 di Paolo Fox, le previsioni segno per segno e una precisazione sul Cancro: - EMallus : Bravo @marcocongiu “questo il presidente non l’ha detto ...” era una precisazione dovuta. #Mattarella… -

(Di martedì 1 gennaio 2019)Ci sono alcune importanti informazioni che dobbiamo fornirvi, soprattutto in riferimento a coloro che hanno deciso di puntare su unP10 nel corso dell'ultimo anno e mezzo e che, al contempo, sono in attesa di ricevere l'aggiornamento riguardante9 e Android Pie. Pochi giorni fa, riportando giustamente alcune fonti autorevoli che ne avevano dato notizia senza lasciare spazio a dubbi e incertezze, vi avevamo riferito tramite un articolo apposito che la diffusione dell'upgrade fosse scattata in alcuni angoli del mondo, parlandovi nello specifico della Malaysia.Alla luce del nostro articolo del 28 dicembre, diventa molto importante tornare sulla questione con alcune precisazioni, al netto del fatto che in quel contesto avevamo subito premesso che si trattasse di una variante d'importazione dello stessoP10. Come stanno le cose per lo smartphone in ...