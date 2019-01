Terremoto - forte scossa nell'Aquilano - avvertita anche a Roma. Gente in strada a Frosinone. Treni fermi - verifiche sulle linee : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata al confine tra Lazio e Abruzzo alle 19.37. L'istituto nazionale di vulcanologia ha registrato una magnitudo di 4.2 con epicentero a...

Terremoto - forte scossa nell'Aquilano - avvertita anche a Roma. Gente in strada a Frosinone : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata al confine tra Lazio e Abruzzo alle 19.37. L'istituto nazionale di vulcanologia ha registrato una magnitudo di 4.2 con epicentero a...

Forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 nell'Aquilano : nessun danno : Una Forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.2 gradi Richiter, è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 3 chilometri a ovest di Collelongo , nell' Aquilano . Il sisma ...

Terremoto - forte scossa a L'Aquila - avvertita anche a Roma. Gente in strada a Frosinone : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata al confine tra Lazio e Abruzzo alle 19.37. L'istituto nazionale di vulcanologia ha registrato una magnitudo di 4.2 con epicentero a...

L'Aquila - registrata forte scossa di Terremoto - : Una forte scossa di terremoto è stata registrata dall'Ingv nelL'Aquilano. La magnitudo, in fase di accertamento, è compresa tra 4.1 e 4.6. Sisma avvertito anche a Roma

Terremoto - non è un Buon Anno al Centro Italia : forte scossa tra Lazio e Abruzzo - torna la paura a L’Aquila - Roma - Frosinone - Latina - Sora - Alatri - Avezzano e Sulmona : 1/7 ...

Terremoto - forte scossa a L'Aquila - avvertita anche a Roma. «Gente in strada» : È stata di 4.2 la magnitudo della scossa di Terremoto che si è avvertita alL'Aquila. L'epicentro è segnalata dall'Ingv a tre chilometri dalla località di...

L'Aquila - registrata forte scossa di Terremoto : L'Aquila, registrata forte scossa di terremoto Una forte scossa di terremoto è stata registrata dall'Ingv nelL'Aquilano. La magnitudo, in fase di accertamento, è compresa tra 4.1 e 4.6. Sisma avvertito anche a Roma Parole chiave:

Terremoto - forte scossa a L'Aquila - avvertita anche a Roma : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata al confine tra Lazio e Abruzzo alle 19.37. L'istituto nazionale di vulcanologia ha registrato una magnitudo di 4.2 con epicentero a Collelongo (L'Aquila), nella zona della Marsica. La profondità è stata di 17 chilometri. Il sisma è stato avvertito in una vasta area, da Avezzano a Sora e sino a Cassino e Frosinone. Grande allarme tra la popolazione con messaggi sui social network. Il Terremoto, più ...

Filippine : forte scossa di Terremoto a largo di Davao - 29 dicembre 2018 : Una violenta scossa di terremoto è stata registrata oggi 29 dicembre 2018, esattamente alle 04.39 italiane (corrispondenti alle 12.39 locali), nell'oceano Pacifico occidentale a largo delle...

Forte scossa di Terremoto in Indonesia : non si sono registrate onde anomale : Una scossa di terremoto magnitudo 6.1 ha colpito la parte orientale dell’Indonesia (epicentro a 55 km a sudest di Manokwari nella provincia di Papua occidentale) alle 12:33 ora locale. Il sisma non ha provocato la formazione di onde anomale, ha spiegato il responsabile dell’Agenzia per la gestione delle calamità naturali Sutopo Purwo Nugroho, precisando che l’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 26 chilometri. Non ...

Forte scossa di Terremoto in Venezuela [LIVE] : 1/4 ...

Catania svegliata nella notte da una forte scossa di Terremoto - nessun morto : Alle 3.19 di oggi 26 dicembre una scossa di magnitudo 4.8 ha brutalmente svegliato gli abitanti di Catania che, in preda al panico, si sono immediatamente riversati nelle strade. Il sisma ha avuto ipocentro a solo 1 km di profondità. Questo ha contribuito ad amplificare l'effetto della scossa, avvertita anche in città e paesi molto lontani dalla zona interessata. Fortunatamente al momento non si registrano danni gravi a persone; i feriti ...

Etna - forte scossa di Terremoto : il geofisico manda l’allerta - “zona ad alta attività sismica - non si escludono altre scosse” : La zona dell’Etna orientale, dove questa notte si è registrato un terremoto di magnitudo 4,8, “è ad alta attività sismica. Perciò non si possono escludere altre scosse in tempi ravvicinati“. E’ quanto afferma all’Adnkronos Carmelo Monaco, direttore del Dipartimento e professore di geofisica all’Università di Catania. “Siamo in presenta –spiega– di una tipica attività della zona in cui ...