Spari contro telecamere Comune Sassarese

M5S sul blog : «Terrorismo contro la manovra». Bagarre in Aula e il post Sparisce Live : Il messaggio in un post sul blog delle Stelle — poi rimosso — in cui si condanna un «vero e proprio terrorismo mediatico e psicologico» da parte di «lobby, poteri forti e comitati d'affari». Le Opposizioni: «Intervenga Fico». Il presidente della Camera: «Legittimo il loro lavoro, ma la democrazia non è sotto attacco»

Don Coluccia - il prete antimafia : 'Spari contro la mia auto un atto vile - ma io sono indigesto' : Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, spiegando loro che il mondo della droga li spoglia della loro dignità e gli ruba i sogni. Soprattutto li esorto a non prestare il fianco alle organizzazioni ...

Spari contro l'auto di don Coluccia - scende in campo anche la Direzione distrettuale antimafia

Spari contro l’auto di don Antonio Coluccia - il prete degli ultimi nemico della mafia : Quattro colpi di pistola sono stati esplosi contro l'Alfa 166 del religioso di Specchia, presumibilmente tra le due e le tre. È il secondo episodio “inquietante” di cui è vittima Don Antonio Coluccia, già inserito in un programma di protezione.Continua a leggere

Violenza contro le donne - la vergogna dei fondi Spariti : Violenza contro le donne, l'indignazione è a buon mercato. Ieri l'onorevole Mara Carfagna, parlamentare Fi e vice presidente della Camera, ha lanciato l'allarme e al Mattino...

Nave Nivin - denuncia Ong Mediterranea : "blitz Libia contro migranti"/ Spari ai profughi accusati di pirateria - IlSussidiario.net : Nave Nivin, ong Mediterranea Saving Humans denuncia irruzione Libia 'con violenze e ferite' contro i migranti a bordo. Spari con proiettili di gomma

ONG MEDITERRANEA - "BLITZ FORZE LIBICHE SU NAVE NIVIN"/ Ultime notizie - UNHCR : "Spari di gomma contro migranti" - IlSussidiario.net : Libia, ong MEDITERRANEA Saving Humans denuncia irruzione su NAVE Nivin 'con violenze e ferite' contro i migranti a bordo. Appello a Italia e Ue

Scherzi a parte - la carognata contro Bruno Vespa : fanno Sparire i suoi libri - lui impazzisce : Davvero sadico lo scherzo che Scherzi a parte ha fatto a Bruno Vespa . Con la complicità della moglie Augusta e del figlio Federico, 39 anni, nella casa del giornalista arriva un'impresa di trasloco ...

Spari contro una casa durante una battuta di caccia : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Spari contro una casa durante ...

Roma : iniziano controlli anti-spaccio in municipi diSpari : Roma – Sono partiti oggi i controlli ‘antispaccio’ della Polizia locale di Roma Capitale nelle scuole della citta’ voluti dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il lunedi’ e giovedi’ di questa settimana tocchera’ ai municipi dispari, il martedi’ e il mercoledi’ sara’ la volta di quelli pari. L’agenda degli interventi e’ stata messa a punto fino al 21 dicembre. Oggi ...

Tony Colombo - Spari contro la sua casa discografica : forse una vendetta per la love story con la vedova del boss : Almeno dieci colpi di pistola contro la sede della casa discografica del cantautore neomelodico Tony Colombo. Un agguato in pieno stile camorristico messo a segno giovedì 1 novembre, al tramonto, a Secondigliano (Napoli). Il tutto a poco più di una settimana dall’omicidio di Francesco Climeni, il 55enne legato al clan Licciardi ucciso mentre saliva a bordo della sua Smart al Rione Berlingieri. Ma la spedizione punitiva messa a segno a ...

Spari contro parcheggiatori - un arresto : 11.45 E' stato arrestato dai carabinieri il presunto autore della 'stesa', azione armata con l'esplosione di colpi di pistola a scopo intimidatorio, avvenuta in via Chiatamone l'8 aprile scorso a Napoli. Il raid contro parcheggiatori abusivi dopo che uno scooter lasciato in loro custodia, era stato rubato. La compagnia carabinieri di Napoli Centro ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un indagato ...

Spari - vendetta contro parcheggiatori : ANSA, - NAPOLI, 31 OTT - Subito dopo il fatto si era ipotizzata un'altra 'stesa' , Spari all'impazzata di gang dei clan a scopo intimidatorio, . E del resto quel raid aveva provocato scene di panico ...