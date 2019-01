Il messaggio di fine anno di Mattarella fa il boom di ascolti

Rudy Zerbi - una lacrima per il 2018 : 'Cosa mi mancherà'. Lo struggente messaggio di fine anno : Un commovente Rudy Zerbi saluta il 2018 con una lacrimuccia. Il professore di Amici di Maria De Filippi , solitamente duro con i giovani allievi del talent di Canale 5, sui social mostra invece il suo ...

Rudy Zerbi - una lacrima per il 2018 : "Cosa mi mancherà". Lo struggente messaggio di fine anno : Un commovente Rudy Zerbi saluta il 2018 con una lacrimuccia. Il professore di Amici di Maria De Filippi, solitamente duro con i giovani allievi del talent di Canale 5, sui social mostra invece il suo lato più dolce e su Instagram dedica un pensiero al figlio Leo. "Cosa ti mancherà di più del tuo 201

Il messaggio di fine anno di Grillo : "Restiamo umani" : Il fondatore del M5s si tiene lontano dall'attualità politica e, per rendere visibile questo "distacco", pubblica un video in cui il suo volto parlante appare sullo schermo di un tablet su un corpo atletico

Il messaggio di fine anno di Beppe Grillo : 'Restiamo umani' : Beppe Grillo ha affrontato così, con un'allusione al suo distacco dall'attualità politica, il problema non facile di cosa dire quando i suoi ex compagni di Movimento sono al governo. Quello in ...

Salvini - discorso di fine anno in diretta Facebook/ Video messaggio Capodanno : 'Italia ritrova dignità' : Matteo Salvini, discorso di fine anno in diretta in Video Facebook: vicepremier in onda dopo il messaggio del Colle per il Capodanno 2019. I temi

messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella : ecco il testo integrale : Sono rimasto colpito da un episodio di cronaca recente, riferito dai media. Una signora di novant'anni, sentendosi sola nella notte di Natale, ha telefonato ai Carabinieri. Ho bisogno soltanto di ...

Salvini - messaggio fine anno : 'Anche Mattarella parla di sicurezza' : Dopo il presidente della Repubblica, anche il vicepremier Matteo Salvini si è rivolto agli italiani con un messaggio su Facebook. Il leader della Lega ha sottolineato di essere contento "che anche ...

Grillo - corpo da culturista e I-Pad nel messaggio di fine anno - : Un breve video in diretta su Facebook iniziato in contemporanea al discorso del presidente della Repubblica Mattarella in cui l'ex comico compare con il volto posizionato su un busto mezzo nudo e dice:...

messaggio di fine anno di Mattarella - il testo integrale : Sono rimasto colpito da un episodio di cronaca recente, riferito dai media. Una signora di novant'anni, sentendosi sola nella notte di Natale, ha telefonato ai Carabinieri. Ho bisogno soltanto di ...

messaggio di Fine Anno del Presidente - il discorso a reti unificate del 31 dicembre 2018 (VIDEO) : UPDATE: Un discorso breve, durato come nella tradizione di Mattarella circa 15 minuti, scandito per argomenti, come se fossero pagine di un almanacco da sfogliare, ma tutti di pari dignità. Come da anticipazioni, unità, solidarietà rispetto delle Istituzioni, valore dei simboli "che non sono pro-forma", ma pregni di significato anche "nell'epoca dei social, in cui si comunica continuamente quel che pensano e anche quel che fAnno nella vita ...

Sergio Mattarella - il testo del messaggio di fine anno 2018 : Sono rimasto colpito da un episodio di cronaca recente, riferito dai media. Una signora di novant'anni, sentendosi sola nella notte di Natale, ha telefonato ai Carabinieri. Ho bisogno soltanto di ...

Quirinale - il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Mattarella. Rivedi il discorso integrale : Il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella L'articolo Quirinale, il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Mattarella. Rivedi il discorso integrale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mattarella - il messaggio agli italiani di fine anno : il testo integrale del discorso del Presidente : Sono rimasto colpito da un episodio di cronaca recente, riferito dai media. Una signora di novant'anni, sentendosi sola nella notte di Natale, ha telefonato ai Carabinieri. Ho bisogno soltanto di ...

Il messaggio di fine anno di Mattarella : Sergio Mattarella manda il suo messaggio alla Nazione. Nel consueto video a reti unificate per Capodanno, il presidente della Repubblica cerca un "bilancio" dell'anno appena trascorso.Dalla "casa di tutti gli italiani" (il Quirinale), Mattarella invita i cittadini all'"unità" e a sentirsi "comunità". Parla di "responsabilità", di "futuro comune" e "rispetto gli uni degli altri". Invita le forze politiche a evitare "l'astio" della lotta partitica ...