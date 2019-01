Davide Casaleggio ha fatto un BILANCIO dell'esperienza Rousseau : Un evento unico al mondo'. 'Abbiamo riavviato - riprende - il sistema Lex Iscritti e anche quest'anno 6 leggi sono state presentate e votate dagli iscritti e portate in Parlamento. 3.400 atti sono ...

La "lezione" di Mattarella di fine anno : "Serve verifica dei contenuti della legge di BILANCIO". Le parole chiave di un manifesto politico : Ma la cronaca, anche quella politica, è stata un canovaccio impazzito, l'approvazione della legge di bilancio un giallo con continui ribaltoni, il dibattito in aula " quel poco che c'è stato " ...

I conti della Regione - il BILANCIO di fine anno di Musumeci e Armao : Niente Finanziaria per la Regione che ha approvato lo strumento dell'esercizio provvisorio, si tornerà a parlare di bilancio nel mese di febbraio 2019. Gaetano Armao, assessore all'Economia, ha incontrato la stampa per chiarire meglio i passaggi: ' E' un fatto assolutamente tecnico, non ha valenza di un esercizio provvisorio senza bilancio come purtroppo per decenni è avvenuto. ...

Napoli - primo BILANCIO della notte di San Silvestro : due feriti gravi : Allo scoccare della mezzanotte insieme ai festeggiamenti si sono registrati anche i primi ferimenti da fuochi d'artificio. Si tratta di un 41enne e di un 34 enne, entrambi napoletani e assistiti all'...

Davide Casaleggio ha fatto un BILANCIO dell'esperienza Rousseau : "Stiamo creando insieme un nuovo modo di partecipare delle persone alla creazione di valore per la propria comunità". Davide Casaleggio affida a un lungo post sul Blog delle Stelle un articolato excursus dell'esperienza di Rousseau, la piattaforma digitale che dà anche il nome all'associazione di cui è presidente il leader di riferimento di M5s. "In questi anni - ricorda il figlio dello ...

Cristiano Ronaldo - il BILANCIO DEL 2018 - : Cristiano Ronaldo in un'intervista a Record parla del suo 2018, chiuso con la conquista del premio di portoghese dell'anno: una soddisfazione dopo i tanti premi personali sfumati negli ultimi mesi ...

Anticorruzione - tra luci e ombre. Il mio BILANCIO della legge ‘divisa’ tra M5s e Lega : Il sedicente “governo del cambiamento” ha chiuso il 2018, anno primo dalla sua nascita, con fuochi d’artificio sul versante dell’Anticorruzione. Ma anche, come par condicio, sul fronte della corruzione. Le due anime di questo esecutivo sembrano aver trovato almeno in questo campo un armonico bilanciamento: il Movimento 5 Stelle, quello dello slogan “onestà onestà”, passa all’incasso intestandosi una legge cosiddetta “spazzacorrotti” che – ...

Scuola - la legge di BILANCIO non migliora la precarietà del settore : La legge di bilancio è stata dunque approvata in via definitiva alla Camera dei deputati con 313 voti favorevoli, 70 contrari, e l'immediata firma del Capo dello Stato. Sono diversi i provvedimenti ...

Michele Sodano interviene sull'approvazione della legge di BILANCIO. VIDEO : ... comincia finalmente a realizzare i punti fondamentali del proprio programma e cambia la direzione politica del paese: dalla protezione degli interessi dei pochi alla protezione del popolo. Questa ...

Ok definitivo della Camera alla legge di BILANCIO : la Manovra 2019 è legge. Cosa cambia per i cittadini : VENTURE CAPITAL: Il 15% degli introiti statali incassati da utili e dividendi delle partecipate del ministero dell'Economia dovranno essere reinvestiti in fondi di venture capital. BUCHE ROMA : L'...

Manovra di BILANCIO - la soddisfazione del molisano Federico : reddito di cittadinanza finanziato con 7 miliardi di euro : Al centro non abbiamo messo ilrigore dei conti o le politiche di austerity, è infatti una Manovra di tipo espansivo, di quelle che riattivano l'economia reale, che permettono di superare le ...

Manovra - la Camera approva con 313 voti favorevoli : il BILANCIO dello Stato è legge : Via libera definitivo alla legge di bilancio con 313 voti favorevoli e 70 contrari. La Camera ha approvato la Manovra economica dopo un iter caratterizzato da bagarre e proteste. “Vi siete inginocchiati a Bruxelles, in ritardo, costando miliardi di euro agli italiani”. “Potevano scriverla Renzi e Boschi“. Peggio della Fornero, “perché tagliate le pensioni senza versare una lacrima”. L’ultimo miglio della ...