Android 9 Pie LG G7 | V40 e G6 | in Italia dal secondo trimestre 2019

Mancanze con Night Mode per Samsung Galaxy S9 in attesa di Android Pie definitivo : Stiamo per vivere settimane a dir poco intense per chi ha deciso di acquistare un Samsung Galaxy S9 o un S9 Plus, in riferimento alla distribuzione dell'aggiornamento Android Pie con interfaccia One UI. Come tutti sanno, la disponibilità del pacchetto software è garantita entro le prime settimane del 2019, al punto che qualche giorno fa ci siamo già soffermati sulle novità certe per i due smartphone al momento del rilascio della patch. Tuttavia, ...

Motorola Moto G6 Plus si aggiorna ufficialmente a Android 9 Pie : Motorola Moto G6 Plus si aggiorna ufficialmente ad Android 9 Pie e arrivano anche le patch di sicurezza di dicembre 2018: ecco tutte le novità di questo ultimo aggiornamento. L'articolo Motorola Moto G6 Plus si aggiorna ufficialmente a Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Disponibile il manuale utente aggiornato ad Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : Il team di Samsung ha pubblicato sul proprio sito il manuale utente aggiornato ad Android 9 Pie per i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus L'articolo Disponibile il manuale utente aggiornato ad Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 4 : arriva Android 9.0 Pie grazie alla ROM crDroid : Xiaomi Redmi Note 4 riceve Android 9.0 Pie grazie alla ROM crDroid versione 5: ottima autonomia e molte personalizzazioni; la fotocamera potrebbe essere migliore. L'articolo Xiaomi Redmi Note 4: arriva Android 9.0 Pie grazie alla ROM crDroid proviene da TuttoAndroid.

AdGuard lancia il suo servizio DNS compatibile anche con Android 9 Pie : anche AdGuard ha deciso di lanciare il proprio servizio DNS, così da offrire ai propri utenti una soluzione sicura per navigare su Internet L'articolo AdGuard lancia il suo servizio DNS compatibile anche con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Già scricchiola la batteria del Samsung Galaxy S9 con Android Pie : news poco incoraggianti : Ancora non risulta disponibile su larga scala, qui in Italia, l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per gli utenti che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S9, ma dopo aver preso atto di alcune rinunce software da parte del produttore coreano (qui trovate qualche altro dettaglio in merito), oggi 29 dicembre occorre fare i conti con una notizia non proprio incoraggiante per il pubblico di casa nostra. Il primo bilancio, in ...

LG G7 ThinQ riceverà Android 9 Pie nel Q1 2019 - niente da fare per G6 - V30 e V40 : LG comunica la roadmap dei prossimi aggiornamenti che nel corso del Q1 porteranno Android 9 Pie solo su LG G7 ThinQ, dimenticando gli altri top di gamma. L'articolo LG G7 ThinQ riceverà Android 9 Pie nel Q1 2019, niente da fare per G6, V30 e V40 proviene da TuttoAndroid.

Pienone di beta EMUI 9 su Huawei e Honor : tutti i telefoni in test con Android 9 Pie prima del 2019 : Su quali smartphone Huawei e Honor è ora a disposizione la beta EMUI 9? Questi ultimi giorni di dicembre sono risultati fondamentali per un gran numero di smartphone del produttore cinese e attualmente Android 9 Pie è pure in test su un numero notevole di dispositivi. Facciamo il punto della situazione, considerato che, dopo la fase di sperimentazione, ognuno dei modelli protagonisti di questo articolo riceverà appunto il rilascio finale ...

Suona la sveglia in casa LG sugli aggiornamenti ad Android Pie : il bollettino del 29 dicembre : Uno dei brand che appare nettamente in ritardo agli occhi degli utenti e degli addetti ai lavori, relativamente al rilascio dell'aggiornamento Android Pie, è senza ombra di dubbio LG. Dopo il boom riscontrato diversi anni fa con il G2 e soprattutto il G3, il produttore coreano ha provato a tenersi a galla con la suddetta linea, pur perdendo notevolmente terreno rispetto a competitors come Samsung e Huawei nel panorama degli smartphone Android. ...

Molti Samsung Galaxy S9 con Android 9 Pie soffrono di battery drain : Si sono fatte numerose le segnalazioni di possessori di Samsung Galaxy S9 che lamentano una notevole riduzione dell'autonomia dopo aggiornato ad Android 9 Pie L'articolo Molti Samsung Galaxy S9 con Android 9 Pie soffrono di battery drain proviene da TuttoAndroid.

Android 9.0 Pie Beta disponibile per Huawei P10 - P10 Plus - Mate 9 - Honor 9 e altri : Huawei ha iniziato a rilasciare la versione open Beta di Android 9 Pie per Huawei P10, P10 Plus, Huawei Mate 9 e Mate 9 Pro, Honor 9 e altri L'articolo Android 9.0 Pie Beta disponibile per Huawei P10, P10 Plus, Mate 9, Honor 9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Samsung aggiornati ad Android 9 Pie : lista e date : L’aggiornamento ad Android 9 Pie è già disponibile per il Galaxy S9 e Samsung ha anche fornito una lista con i dispositivi che saranno aggiornati a Pie e la cronologia di aggiornamento. Con l’update alla [...] L'articolo Smartphone Samsung aggiornati ad Android 9 Pie: lista e date è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Aggiornamento Android Pie per i Samsung Galaxy : tutte le date : (Foto: Lorenzo Longhitano) Il 2019 sarà l’anno di Android Pie per numerosi smartphone prodotti da Samsung. Gli sviluppatori in forze presso la casa coreana stanno finalmente finendo di mettere le mani sull’atteso Aggiornamento del sistema operativo Google, dotandolo della nuova interfaccia One Ui e adattandolo all’utilizzo su più di una ventina di dispositivi, dei quali la maggioranza in commercio anche da noi. Il processo ha ...

Samsung Galaxy A5 (2017) potrebbe ricevere Android 9 Pie : Samsung Galaxy A5 (2017) potrebbe ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie: lo smartphone di fascia media è infatti comparso su Geekbench con a bordo l'ultima distribuzione del robottino. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) potrebbe ricevere Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.