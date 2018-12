Traforo Monte Bianco | stop a tir Euro 3

Dal primo gennaio stop al transito degli euro 4 al Traforo del Monte Bianco : Da primo gennaio dal 1° gennaio 2019 divieto di transito al Traforo del Monte Bianco per i mezzi pesanti euro 4; il divieto si aggiunge a quello relativo al transito mezzi pesanti euro 3. Lo ha deciso ...

Ancora un passeur arrestato al Traforo del Monte Bianco - AostaOggi.IT : In manette un cittadino kosovaro regolare in Italia AOSTA. Ancora un arresto al ...