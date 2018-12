Quali scoperte scientifiche dovremmo aspettarci nel 2019 

agi

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Il quarto sapore del neutrino, il viaggio della sonda New Horizon ai confini del sistema solare verso l'oggetto spaziale più lontano mai raggiunto, le speranze di una cura per fermare l'Alzheimer, e ancora le sfide del clima e della materia oscura. Su questo e su tanto altro si aprono le prospettive della scienza per il 2019, nell'"oroscopo" che AGI ha chiesto a diciotto studiosi, molti deiautori di BlogItalia sul sito Agi.it.Certo, gli oroscopi hanno ben poco a che fare con la scienza, né è possibile prevedere il futuro della ricerca. Quel che si puo' fare, pero', è ragionare sulle mete che, anche in base ai risultati conseguiti nel 2018, appaiono come le tappe più prossime nel cammino ininterrotto della conoscenza. Ed è questo che fisici, vulcanologi, medici, ingegneri, hanno fatto, ciascuno nel ...