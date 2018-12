M5S, via i senatori De Falco e De Bonis

: M5S: espulsi De Falco, De Bonis, Moi e Valli. “Reiterate violazioni dello statuto” Via tabù secondo mandato, piano… - LaStampa : M5S: espulsi De Falco, De Bonis, Moi e Valli. “Reiterate violazioni dello statuto” Via tabù secondo mandato, piano… - borghi_claudio : Le notti tranquille della V commissione Bilancio. *** Manovra, caos in commissione Bilancio: tra Pd e M5S volano in… - antoniomisiani : Manovra, bagarre in commissione al Senato. Il Pd irrompe in presidenza: 'Dateci il testo' -

Espulsi dal Movimento Cinque Stelle iGregorio Dee Saverio De, per "reiterate violazioni dello Statuto" e "dell'art.3 del Codice Etico".Espulsi anche gli eurodeputati Marco Valli e Giulia Moi. E' quanto si legge in un post del blog delle Stelle. L'espulsione perché Deaveva votato contro il decreto Sicurezza mentre Denon aveva partecipato al voto. Sanzionato con il richiamo il senatore Ciampolillo che non aveva partecipato al voto sul decreto Sicurezza.(Di lunedì 31 dicembre 2018)