Roma | cassonetti in fiamme nella notte

Savona - il writer che aveva vandalizzato il gazebo delle Fornaci è Marco Ganzerla - il piRomane seriale dei cassonetti : Il particolare è emerso questa mattina a margine del processo per direttissima. Marco Ganzerla, oltre ad essere il piromane dei cassonetti, ha imbrattato con la bomboletta spray il gazebo dei giardini ...

Rifiuti - a Roma è emergenza : il giallo dei cassonetti bruciati : Una serie di strani roghi sta dando il colpo finale a una città già agonizzante sul fronte della raccolta dei Rifiuti. Prima, l'11 dicembre, è bruciato l'impianto di...

Roma - emergenza rifiuti dopo Natale : cassonetti pieni e anche alcuni casi di roghi. Ama : “2mila operatori in azione” : L’emergenza era stata annunciata e le criticità si sono materializzate. A Roma dopo Natale l’Ama, la municipalizzata dei rifiuti, è chiamata a un’accelerazione per fare fronte all’sos rifiuti. Difficoltà nella raccolta rifiuti si registrano a macchia di leopardo in tutta la Capitale. E immagini di cassonetti stracolmi e sacchetti in strada rimbalzano sul web. alcuni sono stati dati alle fiamme dal centro alla periferia. ...

Roma - Natale tra i rifiuti : sacchetti sui marciapiedi e cassonetti in fiamme : Emergenza continua nella Capitale, da Nord a Sud, da Est a Ovest, sembra difficile trovare un quartiere che non sia messo in...

Roma - MAMMA SI GETTA NEL TEVERE : SCOMPARSE 2 FIGLIE GEMELLE/ Ultime notizie : ricerca disperata nei cassonetti : ROMA, MAMMA si GETTA nel TEVERE: trovata morta a Ponte Marconi, si cercano le due FIGLIE GEMELLE di 6 mesi SCOMPARSE, ricerca disperata nei cassonetti