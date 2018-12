Ossaia Jovanotti dona al canile quintali di mangime | tra crocchette e cibo umido in

Il pensiero di Jovanotti per gli animali di Ossaia - con una donazione da record per gli ospiti del canile : Arriva puntuale il pensiero di Jovanotti per gli animali di Ossaia. Il carico di donazioni per il 2018 ha fatto segnare un nuovo record, con 23 quintali di cibo recapitato agli ospiti del canile che potranno così iniziare il 2019 in maniera più serena. L'amore per gli animali dimostrato dall'artista di Cortona non è una novità, dal momento che - nella sua residenza toscana - non manca lo spazio per cani e gatti poco fortunati e adottati da ...