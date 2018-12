Giulia Salemi contro Cecilia Rodriguez

Benedetta Mazza - dure accuse sui social : "Fingi! Preferisco Giulia Salemi" : L’ex concorrente del Gf Vip è stata duramente attaccata da un utente su Instagram e accusata di essere cambiata dopo il...

Giulia Salemi : "Capodanno con Francesco Monte... tutto procede per il meglio" (video) : Giulia Salemi, nelle scorse ore, ha risposto alle domande di alcuni utenti, curiosi di sapere i risvolti sentimentali della sua storia con Francesco Monte, nata, ormai da oltre un mese, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. L'ex gieffina, attraverso una serie di video su Instagram, ha fatto sapere che, sicuramente, trascorrerà il Capodanno con il proprio fidanzato e che sta preparando i bagagli per raggiungere la meta ...

Giulia Salemi smentisce mamma Fariba : "Ci siamo viste dopo il Grande Fratello Vip" : Tra le conseguenze del Grande Fratello Vip c'è senza dubbio la rottura, più o meno presunta, del rapporto tra Giulia Salemi e la madre Fariba Tehrani. La lettera scritta da Fariba attraverso le pagine del settimanale Di Più ha fatto emergere una frattura molto profonda, determinata, evidentemente, dalla cattiva considerazione che l'ex concorrente di Pechino Express ha nei riguardi di Francesco Monte, il tronista di Uomini e donne con il ...

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez : fine dell'amicizia su Instagram : Francesco Monte e Giulia Salemi sono costantemente al centro del gossip da quando, dopo essersi conosciuti al Grande Fratello Vip, hanno iniziato una relazione al termine del reality show. Di recente Cecilia Rodriguez, ex fidanzata del modello tarantino, ha deciso di non seguire più su Instagram l'influencer italo-iraniana. Questa decisione non è piaciuta affatto alla figlia di Fariba Tehrani, la quale a sua volta ha tolto l'amicizia sul social ...

Giulia Salemi e Fariba hanno litigato? L’ex gieffina rivela tutto - ecco cos’è successo : Giulia Salemi e sua mamma Fariba Tehrani hanno litigato? I fan vogliono risposte Giulia Salemi e Fariba Tehrani hanno litigato? Cosa sta succedendo tra mamma e figlia? I fan del Grande Fratello Vip, e non solo loro, hanno chiesto risposte e le hanno ottenute. C’è bisogno di fare chiarezza, insomma, ma Giulia non si è […] L'articolo Giulia Salemi e Fariba hanno litigato? L’ex gieffina rivela tutto, ecco cos’è successo ...

Giulia Salemi contro Cecilia Rodriguez dopo la fine della loro amicizia su Instagram : «Anche io merito l'amore» : Rottura insanabile tra Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Le due avrebbero posto fine alla loro amicizia, almeno stando a quanto riporta Instagra. dopo l'inizio della relazione tra Giulia e...

Giulia Salemi : Fariba finisce in ospedale. L’attacco a Francesco Monte : Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, in ospedale dopo l’attacco a Monte La mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, è finita in ospedale. La donna stava recandosi in palestra quando si è ritrovata improvvisamente al pronto soccorso. Al suo fianco, invece della figlia Giulia, si è ritrovata un amico che ha ringraziato molto. Non sappiamo i motivi che l’hanno costretta a recarsi in ospedale, forse uno svenimento per la strada per ...