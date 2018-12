A San Siro combattimento ultrà I capi un italiano e un francese

Sono sempre andato a San Siro con la sciarpa del Napoli. L’altra sera è successo qualcosa di nuovo : Via Novara è la mia zona A via Novara ci passo quasi ogni giorno, è di strada per la scuola di mio figlio. A via fratelli Zoia c’è un piccolo teatro, fanno anche spettacoli per bambini, certe domeniche mattina. All’incrocio tra le due inizia il parco di Trenno: il più grande non recintato d’Europa, mi dicono. Non ho mai controllato. Di certo, recinzioni non ce ne Sono ed è tenuto ben pulito. Ci vado a fare jogging ogni tanto (ma solo nei mesi ...

La Serie A torna in campo dopo la vergogna di San Siro e la morte del tifoso dell’Inter : tra panchine bollenti ed avvincente corsa Champions e salvezza : dopo la vergogna di San Siro con i cori contro Koulibaly e gli scontri all’esterno dello stadio che hanno portato alla morte di un tifoso dell’Inter, si torna in campo per la 19^ giornata, si gioca tutta sabato. Il turno inizio con il botto, in particolar modo la Juventus in campo con l’intenzione di riscattare il pareggio contro l’Atalanta, di fronte un altro osso durissimo, la Sampdoria. Momento straordinario per ...

Juventus - Allegri torna sui fatti di San Siro e sulla “crisi bianconera” : Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa della tanto discussa ipotesi di fermare il campionato dopo la morte di Daniele Belardinelli “Fermare le partite è solo un impatto momentaneo, bisogna essere preventivi: negli stadi c’è la tecnologia per prendere chi fa casino“. E’ il pensiero del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, riguardo all’opportunità di fermare le partite in ...

San Siro chiuso ai tifosi - Salvini contro il giudice sportivo - : L'ex milanista in un'intervista a La Gazzetta dello Sport risponde così al ministro: 'Giusto non sospendere la gara? Non è così, non sono d'accordo. La gara andava fermata, perché il giocatore si ...

Dagli scontri di San Siro alla fascia ad Asamoah - Spalletti in conferenza stampa : “troppi episodi spiacevoli - c’è bisogno di fare qualcosa” : Luciano Spalletti parla alla vigilia di Empoli-Napoli, dopo gli scontri di San Siro l’allenatore nerazzurro dà il suo personale parere su quanto successo Luciano Spalletti, alla vigilia di Empoli-Inter, si presenta alla consuetudinaria conferenza stampa pre-match. Il tecnico nerazzurro però non può fare a meno di commentare i recenti avvenimenti di San Siro, in cui il tifoso Daniele Belardinelli ha perso la vita. Fabio ...

Inter-Napoli - nuovo video degli incidenti fuori da San Siro : Spunta un nuovo video riguardante i vergognosi incidenti avvenuti fuori da San Siro prima del match Inter-Napoli del 26 dicembre. Un agguato in piena regola di alcuni ultrà nerazzurri contro i tifosi ...

Raid anti-napoletani a 1 km da San Siro - poteva essere strage : A due passi da un commissariato L’agguato ai napoletani è avvenuto intorno alle 19. Repubblica ne fa una cronaca dettagliata. Racconta la richiesta di rinforzi da parte degli assalitori: ultras di Inter, Varese e Nizza. Il segnale dell’arrivo imminente da Napoli degli ultras della Curva A è arrivato: sono quelli che non si sono aggregati ai pullman del tifo organizzato, non sono scortati da polizia e carabinieri e sono, a loro volta, ...

Gad Lerner delira : i cori razzisti a San Siro? Tutta colpa del "razzista Matteo Salvini" : Missioni che può portare a termine soltanto Gad Lerner. Quali? Di fatto dare la colpa di quanto accaduto durante Inter-Napoli (i cori razzisti contro napoletani e Koulibaly) a Matteo Salvini. La missione impossibile viene portata a compimento sulle colonne del Fatto Quotidiano, l'house organ grillin

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 dicembre : Stadi : come è morto l’ultrà a San Siro e come i nazi si sono ripresi le curve : La cronaca L’agguato, poi l’investimento. Così è morto l’ultrà a Milano Santo Stefano di sangue – Cento interisti con gli amici da Nizza, armati di mazze e machete per accogliere i napoletani lontano dallo Stadio. Gli scontri e l’incidente di Davide Milosa Il filo di Marianna di Marco Travaglio Un tempo, per capire che aria tirava, bastava pedinare Clemente Mastella: se mollava un governo, era chiaro che la crisi era questione di ...

Inter-Napoli - al Codacons la chiusura di San Siro non basta : L’Inter è stata oggi punita per gli episodi di razzismo nei confronti di Kalidou Koulibaly nel match tra nerazzurri e azzurri di ieri. Il provvedimento del Giudice Sportivo per il club meneghino è stato particolarmente duro: due giornate a San Siro a porte chiuse ed una terza con la Curva Nord senza spettatori. LEGGI ANCHE: […] L'articolo Inter-Napoli, al Codacons la chiusura di San Siro non basta proviene da Serie A News Calcio - ...

Tifoso Inter morto negli scontri a San Siro - almeno 9 indagati : La Figc esclude lo stopo. Giudice sportivo: due gare a porte chiuse per l'Inter. Il questore Cardona: "Stop trasferte per i tifosi nerazzurri, chiudere la curva fino al 31 marzo". La vittima è Daniele ...

Tifoso Inter morto - il giallo del Suv scuro. Cosa è accaduto a San Siro : Ecco Cosa è accaduto fuori dallo stadio San Siro prima della sfida tra Inter e Napoli. La dinamica che ha provocato la morte di Daniele Belardinelli

Inter-Napoli - Morte Ultrà : sei indagati e dieci perquisizioni - tifosi del Nizza a San Siro per ‘vendetta’ : Sei i tifosi indagati per la Morte dell’Ultrà dopo la partita di ieri tra Inter e Napoli, dieci perquisizioni. A San Siro anche tifosi del Nizza per motivi di ‘vendetta’ contro i napoletani Sei persone sono indagate per la Morte dell’Ultrà fuori dallo stadio San Siro negli incidenti avvenuti ieri sera prima di Inter-Napoli. Secondo quanto apprende l’Adnkronos da ambienti investigativi, sono state effettuate ...

