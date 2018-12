Flavio Briatore | “In Italia servirebbe una dittatura democratica”

Flavio Briatore : 'Per risolvere i problemi dell'Italia serve una dittatura democratica' : Un termine in apparente contraddizione è quello impiegato dal celebre manager internazionale Flavio Briatore per descrivere quella che, secondo lui, sarebbe la cura ideale per guarire l'Italia dai troppi mali che la affliggono. Il noto imprenditore piemontese parla infatti di 'dittatura democratica'. Intervistato dal quotidiano 'La Verità' diretto da Maurizio Belpietro, Briatore illustra la sua ricetta per risolvere i troppi problemi legati alla ...

Elisabetta Gregoraci intervistata si racconta : “Il mio Natale con mio figlio Nathan Falco e Flavio Briatore”. Leggi le sue parole : “Ci siamo separati, ma tra noi è rimasto il rispetto”, dice la showgirl in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi. E posa per noi, sexy e bellissima, nel suo appartamento di Montecarlo Elisabetta Gregoraci racconta... L'articolo Elisabetta Gregoraci intervistata si racconta: “Il mio Natale con mio figlio Nathan Falco e Flavio Briatore”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

F1 - Flavio Briatore su Fernando Alonso : “Ritornerà? Forse con un’offerta di Mercedes o Ferrari…” : Fernando Alonso ha lasciato la Formula Uno la scorsa settimana dopo aver vinto due Mondiali e aver incantato per oltre tre lustri grazie a delle prestazioni di lusso e mettendo in mostra un talento infinito. L’asturiano ha deciso di abbandonare il Circus perché negli ultimi anni non era più riuscito a essere competitivo a causa dello scarso livello della McLaren ma comunque non è da escludere un suo ritorno in futuro come ha dichiarato ...

Taylor Mega fidanzata con Tony Effe?/ Foto : nuovo flirt dopo Flavio Briatore e Sfera Ebbasta - IlSussidiario.net : Taylor Mega si è fidanzata con Tony Effe? dopo Flavio Briatore e Sfera Ebbasta, nella vita della modella spunta il rapper della Dark Polo Gang.

F1 - Flavio Briatore : “Alonso avrebbe vinto il Mondiale con questa Ferrari. Forse ritornerà…” : “Fernando Alonso con la Ferrari attuale avrebbe vinto il titolo piloti al 100%. Lo abbiamo conquistato due volte con una Renault molto meno competitiva, figurarsi…“. Parole di Flavio Briatore che è arrivato ad Abu Dhabi per abbracciare l’asturiano in occasione del suo ultimo Gran Premio in Formula Uno, almeno per ora: il due volte Campione del Mondo di F1 saluta il Circus dopo 17 stagioni, a 37 anni ha deciso di chiudere ...

