Terremoto del 4 8 a Catania | notte in strada e feriti Vulcano Stromboli riprende

Forte Terremoto in Sicilia : scossa nel cuore della notte sull'Etna - paura a Catania. Si temono danni : Continua a tremare la Sicilia orientale dove l'Etna è un grande fermento e in eruzione da quasi due giorni. La caratteristica principale di questa attività vulcanica è l'accentuata attività...

Terremoto in Veneto - serie di scosse a Bassano del Grappa : la più forte di magnitudo 2.6 : Una serie di scosse di Terremoto si è verificata domenica mattina in provincia di Vicenza con epicentro a Bassano del Grappa : la più forte , di magnitudo 2.6, è stata avvertita con tremori e boati ai piani alti delle abitazioni a Marostica, Nove, Pove del Grappa , Cartigliano, Romano d’Ezzelino, Rosà, Solagna, Cassola, Tezze sul Brenta e Cittadella.Continua a leggere

Daniele Franco verso le dimissioni - Terremoto al ministero dell'Economia : lascia il ragioniere generale? : Un flash, su Dagospia . Poche righe per dare conto di quello che potrebbe essere un vero e proprio terremoto al ministero dell'Economia . Si legge sul sito: ' Una voce gira insistente tra i corridoi del Mef, dopo l'approvazione della manovra, in silenzio, secondo il suo stile si dimetterà anche Daniele Franco , ragioniere ...

È morto il geofisico Enzo Boschi - il papà dell'Ingv. Prima condannato e poi assolto per il Terremoto dell'Aquila : E' morto il geofisico Enzo Boschi, a lungo alla guida dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Lo si apprende da ricercatori dell'istituto, che Boschi ha diretto per 12 anni, fino al 2011. In precedenza Enzo Boschi era stato a capo dell'Istituto Nazionale di Geofisica, dal quale è nato l'Ingv. I funerali sono previsti il 24 dicembre a Bologna. Avrebbe compiuto 77 anni in febbraio.Nato ad Arezzo nel 1942, Enzo Boschi si ...