Si allontana da bocciofila e cade in un fiume | morto in Mugello

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Si èto dal campo delle bocce ed è andato verso l’argine delSieve, a Borgo San Lorenzo (Firenze), poi, per motivi in corso di accertamento, è finito in acqua ed è. Così la vicenda di un pensionato di 80 anni, vittima di una caduta in acqua. L’episodio e’ del pomeriggio.Il magistrato di turno della procura di Firenze ha disposto l’invio della salma all’istituto di Medicina legale di Firenze per l’autopsia. Secondo una ricostruzione dei carabinieri, basata sui racconti di alcuni testimoni, l’uomo si sarebbe diretto verso gli argini della Sieve per espletare proprie necessita’ fisiologiche. Ma per qualche motivo e’ finito in acqua.Sul posto sono andati anche personale del 118, che ha praticato le manovre di rianimazione, e i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo per portarlo a riva. Tuttavia ...