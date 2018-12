Juve in 10 secondo pari | Cr7 entra e segna il 2-2 Classifica Il Milan spreca e si salva

Juve -Roma secondo De Rossi : 'Ho imparato tanto dai bianconeri' VIDEO : ATTIVA SUBITO IL TUO MESE GRATIS CON DAZN: https://prf.hn/click/camref:1100l4nWt Juventus Roma allo Stadium Big match della 17giornata di Serie A. Juventus e Roma si giocherà sabato 22 dicembre all'...

Serie A - Juve ntus-Inter 1-0 : decide un gol di Mandzukic nel secondo tempo : La partita più attesa non ha tradito le aspettative. Juventus e Inter regalano un derby d'Italia equilibrato e vibrante, giocato a viso aperto e ricco di occasioni. Alla fine, l'epilogo è sempre ...

Sorteggio ottavi : la Juve quasi prima tifa Napoli secondo : A 90' dalla fine sono 12 le squadre qualificate per gli ottavi di Champions League. Tra queste Juve ntus e Roma , mentre Inter e Napoli si giocano tutto nell'ultima giornata. I bianconeri, vincendo con ...

Moviola Milan- Juve - Graziano Cesari a Tiki Taka : “manca il secondo giallo a Benatia” - poi Auriemma scatena il caos : E’ in corso una nuova puntata delle trasmissione Tiki Taka , si sta analizzando la 12^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo interessanti indicazioni su Milan-Juve . Si parla della Moviola e il mancato secondo giallo nei confronti di Benatia dopo il fallo di mano di Benatia, parla l’ex arbitro Graziano Cesari : “è un errore dell’arbitro, manca il secondo giallo a Benatia e l’espulsione, era una ...

Milan-Juventus - incredibile ‘regalo’ ai bianconeri : manca il secondo giallo a Benatia [FOTO] : Si sta giocando la gara di campionato valida per la 12^ giornata del campionato di Serie A, in campo Milan e Juventus che stanno regalando emozioni, bianconeri in vantaggio grazie alla rete di Mario Mandzukic di testa. Rigore fallito da Gonzalo Higuain ma incredibile errore arbitrale, manca infatti il secondo giallo nei confronti di Benatia che era stato ammonito qualche minuto prima, Juventus ancora una volta graziata. SCARICA GRATIS ...