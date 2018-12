Bormio | Innerhofer più veloce in prova

Sci alpino - Prima prova discesa Bormio 2018 : Christof Innerhofer comanda sulla Stelvio - Svindal e Jansrud si nascondono : Dopo la pausa natalizia, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino riparte ancora dall’Italia. Si era finito con lo slalom di Madonna di Campiglio e si ricomincia da Bormio, dove ad essere protagonista sarà la velocità. Oggi, sulla mitica Stelvio, è andata in scena la Prima prova cronometrata della discesa per consentire agli atleti di testare le condizioni della pista e comprendere quali linee migliori seguire per la gara in programma il ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia nella discesa di Bormio. Due vittorie per Dominik Paris e una per Christof Innerhofer sulla Stelvio - in mezzo a tantissima Austria! : Il 2018 della Coppa del Mondo di sci alpino si concluderà a Bormio, come spesso capita, con la discesa libera sulla splendida Stelvio. La pista della Valtellina è una delle più dure del calendario e ha una importante caratteristica: piace particolarmente agli atleti austriaci. Nelle 24 edizioni disputate, infatti, ben 13 volte ha vinto un rappresentante dell’Austria, mentre l’Italia ha trionfato in tre occasioni, una volta con ...