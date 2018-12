L' inquietante inchiesta di SkyTg24 sugli ' all you can eat' di sushi 

agi

(Di martedì 25 dicembre 2018) “Questo è tonno?”. “Bah, il colore è strano, non è così il colore del tonno”. In una videoandata in onda sula giornalista Tonia Cartolano ha visitato alcuni ristoranti all you can eat in compagnia di uno chef giapponese. È lei che fa la domanda sul tonno, ed è dello chef che risponde commentando il colore di qualche trancio di tonno dal colore rosso sgargiante.Se il prezzo è in media di 11 euro a testa per mangiare tutto quello che si vuole, d’altro canto, non ci si può aspettare di mangiare del buon pesce con quella cifra. Però spesso si tratta di pesce cattivo, che attrae per il basso prezzo grazie anche ad una domanda stimolata dalla basso contenuto calorico del pesce. E più in generale dal fatto che mangiarlo è diventato una moda. Una sola tra le ...