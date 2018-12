Incendio nella notte in un capannone | bruciati quaranta quintali di sansa

Allarme Incendio - nella notte - al "Burger King" di Borgo San Dalmazzo : intervento dei Vigili del fuoco : I Vigili del fuoco di Cuneo sono intervenuti, nella notte, per un Allarme incendio partito all'interno dello stabile che ospita uno dei punti della catena "Burger King". Una volta giunti sul posto, i ...

Roma - Incendio nella notte nel deposito : distrutti 2 autobus. E’ il 29° caso nel 2018 : Roma brucia. A pochi giorni dal rogo che ha distrutto il Tmb Salario di Ama, rendendo ufficiale l’emergenza rifiuti nella Capitale, le fiamme colpiscono uno dei depositi principali dell’altra grande municipalizzata capitolina, l’Atac. Intorno all’1.30, infatti, un incendio ha distrutto due autobus parcheggiati nella rimessa di Tor Pagnotta, in zona Laurentina – periferia sud della città – danneggiando altre due vetture e creando il panico nella ...

Incendio Tmb Salario - nella notte dopo il rogo aumentati i valori di idrocarburi e diossine : Il dato rilevato martedì tra le 12 e le 18 sulle diossine era di 0,7 picogrammi al metro cubo, a fronte di un limite di 0,1. Ma in nottata era salito a 4,5. In aumento anche Ipa e Pcb. Crescono i valori del Pm10

Incendio deposito Roma : le migliori firme del lusso sfilano nella discarica-modello in Valdera : Peccioli è un borgo fra le colline toscane, in provincia di Pisa. Ha appena avuto la bandiera arancione del Touring, quella che premia le eccellenze dell’entroterra italiano, i luoghi più attenti all’ambiente e capaci di valorizzare il territorio. Proprio qui sorge un avveniristico impianto di smaltimento e trattamento rifiuti che ha prodotto utili per 25 milioni di euro nel giro di dieci anni. E li ha reinvestiti in energia pulita, strutture ...

Roma - Incendio in impianto rifiuti : “Nessun rischio per la popolazione - qualità dell’aria nella norma” : “Non c’è nessun rischio per la popolazione dovuto al fumo sprigionatosi dal rogo dell’impianto di compostaggio dei rifiuti in via Salaria, i parametri rilevarti dalle centraline vicine alla struttura sono nella norma“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Enrico Di Rosa, responsabile Uoc Servizio igiene e sanità pubblica (Sisp) dell’Asl Roma 1, in riferimento all’incendio divampato nello stabilimento ...

Incendio nella notte a Reggio Emilia : brucia una palazzina - 2 morti e 40 intossicati : notte di terrore a Reggio Emilia per un Incendio che è scoppiato in uno scantinato di un edificio nel cuore della città. Le fiamme sono divampate in una palazzina di 4 piani in Via Turri, nei...

Incendio nella tendopoli di San Ferdinando - si valuta ipotesi dolo - : La tesi è che il rogo sia stato appiccato per uccidere il ragazzo anche se gli inquirenti precisano che al momento non c'è alcun elemento che lo provi. Intanto la salma del 18enne Souaro Jaiteh è ...

Incendio nella tendopoli di San Ferdinando - si valuta ipotesi dolo : Incendio nella tendopoli di San Ferdinando, si valuta ipotesi dolo La tesi è che il rogo sia stato appiccato per uccidere il ragazzo anche se gli inquirenti precisano che al momento non c'è alcun elemento che lo provi. Intanto la salma del 18enne Souaro Jaiteh è stata trasferita all'ospedale di Reggio Calabria per ...

Incendio distrugge abitazione - paura nella notte a Gallipoli : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

Incendio nella tendopoli di San Ferdinando : muore un migrante : Una ' situazione di precarietà e di pericolo per l'incolumità delle persone '. Così la riunione del Comitato provinciale di Reggio Calabria per l'Ordine e la Sicurezza pubblica convocata dal Prefetto ...

Gioia Tauro - Incendio nella tendopoli di San Ferdinando : morto un migrante di 18 anni : Un migrante di 18 anni proveniente dal Gambia è morto la scorsa notte a causa di un incendio sviluppatosi nella tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro. Il rogo, che ha...

Incendio nella palazzina - un morto intossicato : aveva 25 anni - ferita la madre : Un ragazzo di 25 anni è morto stanotte nel rogo della sua casa a Porto Torres , ferita sua madre. L' Incendio è scoppiato intorno alle 4 di questa mattina in una palazzina di tre piani a Porto Torres, ...

Gioia Tauro - Incendio nella baraccopoli : muore carbonizzato un ragazzo del Gambia : Un altro morto nell’inferno di San Ferdinando. Un altro migrante ha perso la vita nella baraccopoli che insiste nella zona industriale di Gioia Tauro, a ridosso del porto. Un altro morto che si poteva evitare se, come tutti i politici degli ultimi 30 anni hanno promesso, si fosse trovata una soluzione alternativa al ghetto dove vivono i raccoglitori stagionali di arance costretti a lavorare nei campi della Piana per meno di 20 euro al ...

Reggio Calabria - Incendio nella tendopoli di San Ferdinando : morto carbonizzato un migrante : Un migrante originario del Gambia è morto carbonizzato mentre dormiva in una baracca della tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, a causa di un incendio forse originato da un fuoco acceso in una delle abitazioni di fortuna per riscaldarsi dal freddo. nella zona, che accoglie centinaia di extracomunitari, episodi simili si sono già avuti nel 2017 e nel 2018.Continua a leggere