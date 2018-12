Meteo Liguria | cielo sereno e temperature in calo a Natale

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per neve nell’entroterra : Dopo una breve tregua una nuova perturbazione si avvicina alla Liguria. La persistenza di temperature basse nelle zone interne e il carico di umidità apportato dal fronte potrebbero dare origine a precipitazioni nevose. Per questo ARPAL ha emanato per domani, mercoledì 19 dicembre l’Allerta gialla per neve, dalle 18.00 sulla zona D (Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida) ed E (Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val ...

Allerta Meteo Liguria : prolungata criticità gialla per neve : Arpal, alla luce degli aggiornamenti delle previsioni Meteorologiche, ha modificato e prolungato l’Allerta Meteo gialla per neve: sulla Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida l’Allerta parte alle 14 di oggi e si conclude alle 7 di domani mattina. Dalle 18 di oggi in Allerta anche i Comuni delle alture del Savonese, del Genovese e delle vallate della parte più a Levante della provincia di Genova e ...

Allerta Meteo Liguria : criticità gialla per neve nell’entroterra : Pioggia sulla costa e neve nell’entroterra ligure: è il quadro Meteo di domani in Liguria. E scatta l’Allerta gialla dalle 14 in Valle Stura, nell’entroterra savonese fino alla Valbormida, e dalle 18 nelle valli Scrivia, Aveto e Trebbia, in provincia di Genova. L’Allerta terminerà alla mezzanotte di domenica, ma domani ci saranno nuove valutazioni che potrebbero far cambiare la previsione. Nella notte appena trascorsa le ...

Meteo Liguria - le previsioni dal 28 al 30 novembre : sole e clima mite - poi qualche pioggia : Dopo le decise, quanto rapide, perturbazioni che hanno riportato un po' di pioggia sulla Liguria nei giorni scorsi, una moderata sortita di un campo di alta pressione riporterà qualche giornata stabile e soleggiata su tutta la Regione. Vi forniamo qui di seguito la previsione dettagliata per i prossimi tre giorni e una linea di tendenza su quanto potrebbe accadere sul finire del mese di novembre....Continua a leggere

Allerta Meteo Liguria : criticità gialla sul Levante : Prosegue il maltempo in parte della Liguria e Arpal ha prolungato fino alle 15 Allerta gialla sui bacini grandi del Levante ligure (da Portofino fino al confine con la Toscana), confermando invece la chiusura alle 13 dell’Allerta per i bacini piccoli sull’area, come pure quella diffusa ieri sul centro della regione. L'articolo Allerta Meteo Liguria: criticità gialla sul Levante sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria : a Bordighera prese misure analoghe ad allerta Meteo : Dalla mezzanotte odierna alle 6 di domattina, a Bordighera sono state messe in atto misure del tutto analoghe a quelle dell’allerta arancione per il Maltempo. Lo ha deciso il comune sulla base delle previsioni meteo locali, mentre resta lo stato di allerta deciso dalla regione, al momento verde per il Ponente. Da Palazzo Garnier si apprende che e’ stato deciso di alzare il livello di attenzione, con pochi problemi logistici, visto ...

Liguria Allerta Meteo Arancione 23 Novembre 2018 : Come previsto la presenza della possibilità di una linea di convergenza sul Levante Ligure, ha indotto la Protezione Civile ha emettere il seguente avviso di Criticità. Sui settori della Liguria di levante, precisamente sul settore C è stata disposta una Allerta Meteo Arancione. Gialla, rischio minore sui settori B e E. Allerta Meteo Liguria 23 Novembre 2018 Clicca Qui (apre in una nuova scheda)” ...

Allerta Meteo Liguria : piogge diffuse e temporali fino a domani - i dettagli orari e le zone : Dalla notte sulla Liguria è in atto una nuova fase di maltempo destinata a intensificarsi nelle prossime ore, e anche la valutazione delle ultime uscite modellistiche disponibili ha confermato la possibile convergenza di venti da nord-nord ovest sul centro ponente ligure, mentre a levante si prevede una doppia componente da est e sud-est, decisiva nel mantenere le precipitazioni sul mare o spostarle sulla terraferma. Per questo motivo la ...

Meteo Liguria : severo maltempo sul levante in serata : Dopo un breve periodo di provvidenziale tregua delle piogge, la Liguria torna a fare i conti col maltempo. Nella giornata di oggi, venerdì 23 novembre, l’incedere da ovest di una decisa perturbazione atlantica porterà a un generale deterioramento delle condizioni Meteorologiche, con le prime piogge moderate che stanno già interessando buona parte del territorio regionale e che sono destinate a proseguire almeno fino alla tarda mattinata di ...

Meteo : domani maltempo al Nord - Liguria a rischio temporali e nubifragi : Meteo - Nel corso della giornata di domani, una nuova perturbazione atlantica andrà ad interessare le regioni del Nord Italia apportando episodi di maltempo. Dall'osservazione delle ultime...

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo al Nord e all’estremo Sud : forti temporali in Sicilia - nubifragi in Liguria e piogge in Lombardia [MAPPE] : 1/19 ...

Allerta Meteo oggi in Liguria : allerta gialla dell'Arpal per piogge e temporali - : La regione continua a essere interessata dal maltempo. Danni a Santa Margherita e Portofino, allagamenti a Rapallo. Le piogge stanno colpendo soprattutto il settore centrale del territorio ligure - LE ...

Allerta Meteo - nuovo brusco peggioramento con lo scirocco : violenti temporali in Liguria - caldo anomalo in tutt’Italia : 1/14 ...

Allerta Meteo Liguria : da domani ancora temporali : Dopo solo poche ore di tregua, la Protezione civile della Liguria ha diffuso una nuova Allerta Gialla per temporali, emanata dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Essa riguarda tutta la regione, dalle 7 alle 18 di domani. Le previsioni riguardano infatti l’arrivo di nuove piogge. La presenza di un modesto minimo sul Golfo del Leone richiamerà correnti umide e instabili, che provocheranno piogge anche a ...