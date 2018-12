Manovra | parte la protesta | pronti a scendere in piazza Sindacati e Partito Democratico

Manovra - Di Maio : ‘Reddito parte a marzo Iva non aumenterà - team ‘mani di forbici’ taglierà 23 miliardi di sprechi da gennaio’ : Assicura che il reddito di cittadinanza parte a marzo. Promette che “anche per la prossima Manovra l’Iva non aumenterà“. Annuncia che il governo sta “rivedendo la norma” sull’affidamento diretto degli appalti fino a 150mila euro. E chiama Sergio Mattarella “angelo custode”. Nel giorno in cui il maxiemendamento alla Manovra è atteso in Parlamento, in un’intervista ad Agorà Luigi Di Maio tocca i ...

Vitalizi - Regione Lombardia si adegua in anticipo : già approvato il taglio previsto in Manovra. Si parte ad aprile 2019 : Vecchi Vitalizi trasformati in pensioni da ricalcolare in base al sistema contributivo, ovvero in base ai contributi versati in passato da ogni singolo politico. Un emendamento alla legge di Stabilità in discussione in commissione al Senato prevede la novità per tutte le Regioni. E in Lombardia il consiglio regionale ha deciso di adeguarsi in anticipo, votando all’unanimità un emendamento al bilancio 2019-2021 approvato al Pirellone. “La ...

Manovra - la Lega propone la Tari in bolletta (come il canone tv) Pensioni e reddito - Tria : si parte a aprile : Un emendamento della Lega colLegato alla legge di Bilancio propone il pagamento della Tari in bolletta elettrica per i cittadini dei Comuni in situazioni di dissesto e che hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario. Consumatori all’attacco

Manovra - accordo vicino con la UE : Quota 100 confermata - ma parte in forma leggera : La Manovra finanziaria è stata modificata e sulle due misure principali che restano Quota 100 e reddito di cittadinanza la spesa prevista per il 2019 scende di 4 miliardi. Per il capitolo pensioni e quindi per Quota 100 ci sono 2 miliardi in meno per il 2019, cioè si scende dai 6,7 miliardi inizialmente stanzianti, agli attuali 4,7. Tagli obbligati per evitare ulteriori strappi con la Commissione Europea e per ottenere il via libera alla ...

Manovra - Di Maio annuncia 'Il reddito di cittadinanza parte a marzo'. : ROMA - 'Il taglio delle pensioni d'oro entrerà nella legge di bilancio al Senato, la settimana prossima. Passiamo dal 25% al 40% di tagli sulle pensioni d'oro'. Luigi Di Maio esce da Palazzo Chigi e ...

E parte lo scaricabarile : 'E' colpa del governo. No di quelli di prima'. Ora rischi sui numeri della Manovra : 'Il vecchio governo non ha fatto ripartire l'economia, quello che invece stiamo facendo ora con interventi espansivi' dice Di Maio. Immediate le repliche del Pd. Per Martina l'economia è ferma perché il governo è incapace. E da FI Brunetta rincara: 'Questo esecutivo è bugiardo' -

Conte parte per il G20 in Argentina ma l'attenzione resta sulla Manovra : Buenos Aires, 28 nov., askanews, - Per Giuseppe Conte l'esordio in America Latina da presidente del Consiglio inizia dall'Argentina. Il leader italiano atterrerà domani in una blindatissima Buenos ...

Scontro sulla Manovra - alla Ue non basta il 2 - 2%. Salvini : evitare la multa. Di Maio : il Reddito parte : BRUXELLES Per evitare la procedura per violazione della regole di riduzione del debito è sufficiente ridurre il deficit/pil nominale nel 2019 al 2,2% dal 2,4% previsto dal governo? 'Non discuto questa ...

Manovra - si tratta sul deficit. E la Borsa riparte : Caccia a 3 miliardi per arrivare al 2,2%. Reddito di cittadinanza, ipotesi slittamento. Vertice con Conte, Tria e i vicepremier. Intesa lontana su dove tagliare

Brunetta : 'Sto dalla parte dell'Italia - quando ho visto bocciare la Manovra - ho sofferto' : Il deputato di Forza Italia Renato Brunetta ieri sera è intervenuto alla Camera per rivolgersi direttamente al Presidente del Consiglio Conte, facendo il punto della situazione dopo la bocciatura definitiva della manovra di bilancio da parte della Commissione Europea. L'ex ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione ha esordito in aula dicendo: "Ieri la Commissione Europea ha avviato contro l'Italia una procedura d'infrazione ...

Spread parte in lieve rialzo dopo bocciatura Manovra : Apertura in lieve rialzo per lo Spread fra Btp e Bund all'indomani della bocciatura della manovra da parte dell'Ue. Il differenziale, dopo i primi scambi, segna 311 punti contro i 309 della chiusura ...

Manovra - vertice di governo a Palazzo Chigi - Tria non partecipa : previsto per questa mattina a Palazzo Chigi un vertice di governo per fare il punto sulla Manovra, al quale però non parteciperà il ministro dell'Economia Giovanni Tria, secondo quanto riferiscono tre fonti governative.

Pensioni e Manovra : il prossimo 1° aprile parte la Q100 - verso nuova governance Inps : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 7 novembre 2018 vedono stimare le prime uscite con la nuova quota 100 [VIDEO] a partire dal prossimo 1 aprile 2019. Nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti anche in merito alla Presidenza Inps ed al possibile avvicendamento tra Boeri e Brambilla, mentre da Moody's si torna a mettere in guardia gli italiani contro i rischi di un allentamento della legge Fornero. Infine, dal Cods si chiede di ...

Ue : Manovra non cambia? Parte procedura : Il ministro dell'Economia Tria ha lasciato l'Ecofin prima della fine dei lavori, senza incontrare la stampa.